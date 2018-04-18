На верфи ST Marin заложен киль 8-го патрульного корабля LMV для ВМС Сингапура



Введенный в строй ВМС Сингапура головной многоцелевой патрульный корабль Independence (бортовой номер "15") типа Littoral Mission Vessels (LMV). Туас (Сингапур), 27.05.2016.

Источник: Chua Soon Lye / МО Сингапура Введенный в строй ВМС Сингапура головной многоцелевой патрульный корабль Independence (бортовой номер "15") типа Littoral Mission Vessels (LMV). Туас (Сингапур), 27.05.2016.Источник: Chua Soon Lye / МО Сингапура

ЦАМТО, 18 апреля. На предприятии сингапурской компании ST Marine 12 апреля состоялась церемония закладки киля патрульного корабля прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel), предназначенного для Военно-морских сил страны.

Корабль, который получит наименование (22) "Фирлесс", является восьмым и последним из заказанных кораблей класса LMV (Littoral Mission Vessel). Резка стали для его постройки началась в июле 2017 года. Спуск корабля на воду запланирован на 2019 год.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Сингапура заключило с компанией ST Engineering контракт на проектирование и постройку восьми 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV 30 января 2013 года. Они заменят 11 состоящих на вооружении более 20 лет патрульных кораблей класса "Фирлесс", построенных подразделением ST Marine в середине 1990-ых гг. Новые корабли предназначены для патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта.

Закладка киля головного корабля LMV, (15) "Индепенденс", состоялась в сентябре 2014 года. Он был спущен на воду 3 июля 2015 года и вошел в боевой состав флота 5 мая 2017 года. Второй и третий корабли, (16) "Савринти" и (17) "Юнити", были введены в боевой состав ВМС Сингапура 14 ноября 2017 года.

31 октября 2017 года флоту был передан четвертый корабль, (18) "Джастис". Планируется, что он войдет в боевой состав флота в августе 2018 года. Спуск на воду пятого корабля серии, (19) "Индомитейбл", состоялся 23 сентября 2017 года. В настоящее время он проходит испытания. Закладка киля (20) "Фортитьюд" состоялась 26 мая 2017 года. В стадии постройки также находится "Донтлесс" (заложен киль).

Поставку всех кораблей планируется завершить к 2020 году. Они войдут в состав 182-й эскадры ВМС Сингапура и будут размещены на военно-морской базе "Туас".