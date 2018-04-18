Boeing готовит предложение в рамках тендера ВВС Индии по закупке 110 истребителей
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Палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet Block III.
Источник: navyrecognition.com
ЦАМТО, 18 апреля. Компания Boeing 12 апреля объявила о достижении договоренностей, предусматривающих партнерские отношения с индийскими Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Mahindra Defense Systems (MDS) в рамках проекта совместного производства истребителя F/A-18E/F "Супер Хорнет" в случае его победы в тендере ВВС Индии.
Как заявлено в пресс-релизе американской компании, "партнерство Boeing с компаниями HAL и MDS будет строиться в рамках инициативы правительства Индии Make in India".
В пресс-релизе особо отмечено, что "Boeing гордится тем, что объединится с единственной компанией в Индии (HAL), которая производит истребители, и единственной компанией, которая производит вспомогательные и патрульные самолеты (Mahindra)".
По заверениям Boeing, производство F/A-18 (в случае победы в тендере) совместно с индийскими партнерами будет включать в себя максимально возможное количество деталей, произведенных на территории Индии.
В компании Boeing подчеркнули, что предложение по "Супер Хорнет" также учитывает создание совершенно нового и современного производства, которое может быть использовано для других программ ВВС Индии, таких как AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).
Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии 6 апреля выпустило запрос на получение информации (RFI) о возможности приобретения 110 многоцелевых боевых истребителей для ВВС страны в рамках инициативы Make in India.
Запрос, размещенный на 72 страницах, предлагает производителям к 6 июля представить свои ответы о возможности продажи в рамках индийской "Процедуры оборонных закупок 2016" (PPD-2016) платформ, которые способны обеспечить выполнение задач завоевания превосходства в воздухе и противовоздушной обороны. Кроме того, самолеты должны обладать возможностью нанесения ударов по наземным целям, ведения разведки, проведения операций на море, радиоэлектронной борьбы, дозаправки в воздухе других самолетов.
Согласно запросу, 17 истребителей будут приобретены у производителя в полностью готовом состоянии, остальные 93 – произведены по лицензии индийской компанией, выбранной "Индийским производственным агентством" (IPA). Из 93 собранных в Индии самолетов 82 машины будут выполнены в одноместной версии, остальные – в двухместной учебно-боевой.
Поставка полностью готовых 17 истребителей должна начаться в течение 36 месяцев с момента подписания контракта и завершиться в течение 60 месяцев. Поставка самолетов, построенных по лицензии, должна начаться в течение 60 месяцев после объявления победителя тендера и завершиться в течение 144 месяцев. По данным источников издания в Министерстве обороны Индии, стоимость 110 истребителей предварительно оценивается в 15-18 млрд. долл.
Представители индийской промышленности считают, что разработчики в ходе нового тендера предложат те же платформы, что и в рамках программы MMRCA, включая "Тайфун" (Eurofighter), "Рафаль" (Dassault Aviation), МиГ-35 ("Рособоронэкспорт", РСК "МиГ"), JAS-39E/F "Грипен" (Saab), F-16IN (Lockheed Martin) и F/A-18E/F "Супер Хорнет" (Boeing).
При этом специалисты Минобороны и ВВС Индии проведут оценку дополнительного оборудования, которое было установлено на этих платформах уже после завершения тендера MMRCA.
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18.04.2018
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