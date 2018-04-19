СМИ: Один "Терминатор" заменит шесть БМП и 40 солдат



БМПТ-2.

Источник: rg.ru БМПТ-2.Источник: rg.ru

Боевые машины поддержки танков "Терминатор", недавно поступившие на вооружение российской армии, смогут заменить на поле боя шесть "классических" БМП и 40 мотострелков. Об этом сообщает интернет-издание Janes со ссылкой на источник на Уралвагонзаводе.

В комплект вооружения БМПТ входят две скорострельные 30-мм пушки, пулемет, два автоматических гранатомета и четыре противотанковые управляемые по лазеру ракеты "Атака-Т".

"На поле боя БМПТ эквивалентен шести боевым машинам пехоты и 40 солдатам. Машина может поражать все типы целей, включая малые суда и низколетящие вертолеты", - заявил один из собеседников издания.

Отметим, что ранее американский эксперт Майкл Кофман признал высокие качества "Терминатора" и на страницах журнала The National Interest заявил, что новый класс бронемашин способен изменить тактику применения танков на поле боя.

Кроме того, на выставке DefExpo эксперты отметили, что использование на "Терминаторе" в качестве шасси платформы хорошо известных танков Т-72 и Т-90 существенно упрощает обслуживание бронемашины, а также уменьшает затраты на техническое обслуживание.

Напомним, первый образец "Терминатора" был представлен широкой общественности еще в 2000 году, но Минобороны России сдержанно отнеслось к новому виду бронетехники. Однако военные Казахстана закупили первую опытную партию из десяти бронемашин. За прошедшие годы конструкторы выпустили несколько модификаций "Терминатора" на базе танков Т-72 и Т-90. Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно. В том числе вертолеты и низколетящие самолеты. БМПТ обладает автоматической системой управления огнем "Рамка" с тепловизионным каналом, панорамным прицелом и лазерным дальномером.

Николай Грищенко