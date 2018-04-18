Источник: РФ и Китай могут подписать контракт на создание тяжелого вертолета в мае-июне



Внешний вид перспективного российско-китайского вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter).

Источник: sina.com.cn Внешний вид перспективного российско-китайского вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter).Источник: sina.com.cn

По данным собеседника ТАСС, создать сертифицированный образец машины планируется к середине 2028 года

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия в мае-июне планирует подписать с Китаем контракт на разработку перспективного тяжелого транспортного вертолета (AHL, Advanced Heavy Lifter). Создать сертифицированный образец машины планируется к середине 2028 года, об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Российская сторона рассчитывает подписать контракт в первой половине 2018 года, сейчас идет согласование стоимости контракта и порядка платежей", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, на какую сумму планируется заключить сделку.

Источник рассказал, что уже "согласован предварительный технический облик вертолета и основные контрактные документы". Он также отметил, что в AHL будет много новшеств, поэтому конкретные сроки этапов проекта пока назвать нельзя, однако, "по оценке российских специалистов, сертифицированная версия машины должна быть создана в течение 10 лет с момента подписания контракта".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

AHL

Двухстороннее соглашение по созданию AHL было подписано в июне 2016 года. В соответствии с ним холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) предоставит технологии и отдельные системы вертолета, Китай займется реализацией программы в целом. Прошлым летом директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщал, что контракт на минимум 200 машин может быть подписан до конца 2017 года.

По озвученным данным, максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 т, практический потолок - 5,7 тыс. м. Дальность полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри составит 10 т и до 15 т при его размещении на внешней подвеске.