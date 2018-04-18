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Минобороны в 2018 году будет приоритетно строить спецобъекты и инфраструктуру для техники

19.04.2018 ТАСС 563 0
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Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Предприятия ОПК за первый квартал уже поставили в войска 23 боевые машины, а также 50 самолетов и вертолетов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Приоритетом Минобороны РФ при реализации проектов капитального строительства в 2018 году является сооружение объектов специального назначения и мест размещения сил и средств ядерного сдерживания. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на едином дне военной приемки.

"С учетом параметров финансирования основной упор сделан на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники, - отметил он. - Приоритетным направлением остается обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания".

"Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления планируется ввести в строй более 770 зданий и сооружений", - уточнил С.Шойгу.

"В рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусматривается построить 217 объектов", - сказал он.

Он напомнил, что "коллегией Минобороны утвержден перечень объектов капитального строительства на 2018 год, в соответствии с которым предусматривается ввести в эксплуатацию 3 тыс. 573 здания и сооружения, на эти цели выделено 113,9 млрд рублей".

Предприятия оборонно-промышленного комплекса за первый квартал 2018 года поставили в войска 23 боевые машины, а также 50 самолетов и вертолетов, многие из них с опережением графика, сообщил Сергей Шойгу.

По его словам, в ходе мероприятия в среду планируется подвести "итоги приемки военной продукции и ввода в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры в первом квартале 2018 года".

"Предприятия ОПК поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120), два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десять самолетов и семь вертолетов различного класса и целевого назначения. Помимо этого с опережением графика поставлены восемь самолетов Су-34 и 25 вертолетов", - отметил он.

"За это время [первый квартал 2018 года] в вооруженные силы в плановом порядке поступили бронетанковая, инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы", - сказал Шойгу.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
23120 Эльбрус
Ядерный щит

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