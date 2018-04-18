Минобороны в 2018 году будет приоритетно строить спецобъекты и инфраструктуру для техники
|
|
Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Предприятия ОПК за первый квартал уже поставили в войска 23 боевые машины, а также 50 самолетов и вертолетов
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Приоритетом Минобороны РФ при реализации проектов капитального строительства в 2018 году является сооружение объектов специального назначения и мест размещения сил и средств ядерного сдерживания. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на едином дне военной приемки.
"С учетом параметров финансирования основной упор сделан на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники, - отметил он. - Приоритетным направлением остается обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания".
"Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления планируется ввести в строй более 770 зданий и сооружений", - уточнил С.Шойгу.
"В рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусматривается построить 217 объектов", - сказал он.
Он напомнил, что "коллегией Минобороны утвержден перечень объектов капитального строительства на 2018 год, в соответствии с которым предусматривается ввести в эксплуатацию 3 тыс. 573 здания и сооружения, на эти цели выделено 113,9 млрд рублей".
Предприятия оборонно-промышленного комплекса за первый квартал 2018 года поставили в войска 23 боевые машины, а также 50 самолетов и вертолетов, многие из них с опережением графика, сообщил Сергей Шойгу.
По его словам, в ходе мероприятия в среду планируется подвести "итоги приемки военной продукции и ввода в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры в первом квартале 2018 года".
"Предприятия ОПК поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120), два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десять самолетов и семь вертолетов различного класса и целевого назначения. Помимо этого с опережением графика поставлены восемь самолетов Су-34 и 25 вертолетов", - отметил он.
"За это время [первый квартал 2018 года] в вооруженные силы в плановом порядке поступили бронетанковая, инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы", - сказал Шойгу.
|
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.04.2018 В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции
19.04.2018 Шойгу рассказал о технике, которую покажут на параде Победы
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
25.12.2017 Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
21.12.2017 Россия приняла новую программу вооружения, которая обнаруживает сильные и слабые стороны ее армии
17.11.2017 Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года