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Новейшую технику, в том числе комплексы "Уран-6" и "Уран-9", покажут на параде 9 мая

19.04.2018 ТАСС 451 2
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Робот "Уран-6"
Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".
Источник: www.contrasterra.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что "механизированная колонна будет насчитывать более ста девяноста единиц перспективной техники"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Это - боевая машина поддержки танков (БМПТ) ["Терминатор"], одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", - сказал он в среду на едином дне военной приемки.

Говоря о предстоящем военном параде, министр отметил, что "механизированная колонна будет насчитывать более ста девяноста единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России".
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
ПАК ФА
Уран-6
Уран-9
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Робот
РТК

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
aleks55
675
№1
19.04.2018 16:50
Роботы на параде. Впервые в истории горд за Россию.
-1
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RU
beka1
1494
№2
19.04.2018 18:02
Что Корсар покажут - это хорошо.Давненько про него ничего слышно не было. Я думал благополучно похерили...
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