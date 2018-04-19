Новейшую технику, в том числе комплексы "Уран-6" и "Уран-9", покажут на параде 9 мая



Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".

Источник: www.contrasterra.ru Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".Источник: www.contrasterra.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что "механизированная колонна будет насчитывать более ста девяноста единиц перспективной техники"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Это - боевая машина поддержки танков (БМПТ) ["Терминатор"], одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", - сказал он в среду на едином дне военной приемки.

Говоря о предстоящем военном параде, министр отметил, что "механизированная колонна будет насчитывать более ста девяноста единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России".