Новейшую технику, в том числе комплексы "Уран-6" и "Уран-9", покажут на параде 9 мая
|
|
Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".
Источник: www.contrasterra.ru
Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что "механизированная колонна будет насчитывать более ста девяноста единиц перспективной техники"
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Это - боевая машина поддержки танков (БМПТ) ["Терминатор"], одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", - сказал он в среду на едином дне военной приемки.
Говоря о предстоящем военном параде, министр отметил, что "механизированная колонна будет насчитывать более ста девяноста единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России".
|
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.04.2018 В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции
19.04.2018 Шойгу рассказал о технике, которую покажут на параде Победы
12.04.2018 В параде Победы впервые примут участие роботы
12.03.2018 Дорого и бессмысленно
12.04.2018 В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы
06.09.2017 Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
30.08.2017 "Задира" на новых физических принципах
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
|
aleks55
675
|
№1
19.04.2018 16:50
Роботы на параде. Впервые в истории горд за Россию.
|
-1Сообщить модератору