В масштабных учениях на Курилах участвуют более 2,5 тысячи военных ВВО
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Военные учения военнослужащих ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Более 2,5 тысячи военнослужащих Восточного военного округа принимают участие в масштабных тактических учениях в рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах на Курилах, сообщает пресс-служба ВВО.
"В ходе практической части учений огневое поражение условному противнику нанесут военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений при поддержке вертолетов армейской авиации и сил Тихоокеанского флота. Особенностью активной части мероприятия будет проведение боевой стрельбы по морским надводным целям, а также активное применение БЛА "Орлан", - говорится в сообщении.
Планируется отработать оборону морского побережья при спецоперации условного противника.
В учениях задействованы 2,5 тысячи человек, порядка 800 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, артиллерийские орудия, Ми-8АМТШ, три боевых корабля ТОФ.
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18.04.2018
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