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Американский генерал подтвердил наличие у России оружия будущего

19.04.2018 Российская газета 886 0
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Истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ перед вылетом на учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекса "Кинжал".
Источник: РИА Новости

Глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен подтвердил, что Россия и Китай проводят испытания гиперзвукового оружия. Американская разведка внимательно следит за этой работой, добавил он.

- Я не расскажу вам о средствах, которые мы используем, и не назову технические особенности русских ракет. Но могу сказать, что мы наблюдали, как Россия и Китай проверяют гиперзвуковые возможности нового оружия, - рассказал генерал Хайтен журналистам на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.

Напомним, 1 марта Владимир Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Кинжал", проходящей испытания в Южном военном округе. Носителем ракеты стал модифицированный перехватчик МиГ-31, выполнено уже более 250 вылетов. Дальность полета "Кинжала" 2000 километров, скорость свыше 10 Махов, она может нести обычную и ядерную боеголовку, обходя зоны действия ПРО. Главными целями ракеты названы крупные корабли: ракетные эсминцы, крейсеры, авианосцы.

- Мы относимся к словам Владимира Путина очень серьезно. Вы должны верить всему, что он сказал - это оружие работает, - цитирует Хайтена Defence News. Генерал выразил пожелание, чтобы США более активно занимались гиперзвуковым оружием, поскольку после неудачных испытаний в прошлом работы по этой тематике были практически остановлены.

Также глава Страткома признался, что развернутые на Аляске и в Калифорнии противоракеты системы ПРО не рассчитаны на борьбу с гиперзвуковым оружием.

- Наличие собственных боеприпасов такого класса поможет Соединенным Штатам в решении только одной части проблемы. Другая - защита от гиперзвуковых ракет противника, - пока находится в стадии рассмотрения, - сказал генерал. - Модернизация систем ПРО потребует как минимум нескольких лет, это не может не беспокоить.

Ранее американский военный эксперт Дейв Маджумдар отказался признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой на том основании, что у нее "двигатель не той системы". При этом Маджумдар признал, что летает "Кинжал" на гиперзвуке.

Кстати

МиГ-31 с массо-габаритным макетом "Кинжала" [/b][b]примет участие в параде Победы над Красной площадью. Сейчас самолет с другими участниками парада репетирует над полигоном Алабино.


Антон Валагин
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Продукция
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