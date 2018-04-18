Американский генерал подтвердил наличие у России оружия будущего
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Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ перед вылетом на учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекса "Кинжал".
Источник: РИА Новости
Глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен подтвердил, что Россия и Китай проводят испытания гиперзвукового оружия. Американская разведка внимательно следит за этой работой, добавил он.
- Я не расскажу вам о средствах, которые мы используем, и не назову технические особенности русских ракет. Но могу сказать, что мы наблюдали, как Россия и Китай проверяют гиперзвуковые возможности нового оружия, - рассказал генерал Хайтен журналистам на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.
Напомним, 1 марта Владимир Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Кинжал", проходящей испытания в Южном военном округе. Носителем ракеты стал модифицированный перехватчик МиГ-31, выполнено уже более 250 вылетов. Дальность полета "Кинжала" 2000 километров, скорость свыше 10 Махов, она может нести обычную и ядерную боеголовку, обходя зоны действия ПРО. Главными целями ракеты названы крупные корабли: ракетные эсминцы, крейсеры, авианосцы.
- Мы относимся к словам Владимира Путина очень серьезно. Вы должны верить всему, что он сказал - это оружие работает, - цитирует Хайтена Defence News. Генерал выразил пожелание, чтобы США более активно занимались гиперзвуковым оружием, поскольку после неудачных испытаний в прошлом работы по этой тематике были практически остановлены.
Также глава Страткома признался, что развернутые на Аляске и в Калифорнии противоракеты системы ПРО не рассчитаны на борьбу с гиперзвуковым оружием.
- Наличие собственных боеприпасов такого класса поможет Соединенным Штатам в решении только одной части проблемы. Другая - защита от гиперзвуковых ракет противника, - пока находится в стадии рассмотрения, - сказал генерал. - Модернизация систем ПРО потребует как минимум нескольких лет, это не может не беспокоить.
Ранее американский военный эксперт Дейв Маджумдар отказался признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой на том основании, что у нее "двигатель не той системы". При этом Маджумдар признал, что летает "Кинжал" на гиперзвуке.
Кстати
МиГ-31 с массо-габаритным макетом "Кинжала" [/b][b]примет участие в параде Победы над Красной площадью. Сейчас самолет с другими участниками парада репетирует над полигоном Алабино.
Антон Валагин
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18.04.2018
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