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Турбину положили на лопатки

19.04.2018 Коммерсантъ 2595 6
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Турбина
Турбина.
Источник: ИД "Коммерсант"

Российская альтернатива продукции Siemens разрушилась на испытаниях.

Попытка консорциума «Роснано», «Ростеха» и «Интер РАО» создать первую в РФ газовую турбину большой мощности пока не увенчалась успехом: образец турбины ГТД-110М на испытаниях разрушился. Решение проблемы затянет проект еще минимум на год, считают источники «Ъ», но решение ставить на стенд новый образец или пересобрать аварийную машину, еще не принято. Не определено и кто будет дофинансировать проект: источники «Ъ» считают, что инвестировать опять должна «Роснано», но «Силовые машины» Алексея Мордашова, ведущие переговоры о вхождении в проект, уже просили средства у правительства.


Опытно-промышленный образец газовой турбины большой мощности ГТД-110М, который должен стать альтернативой продукции Siemens и GE, разрушился в ходе испытаний в декабре 2017 года, сообщили 17 апреля источники «Ъ» в отрасли и подтвердили участники проекта — «Роснано» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха».

По словам одного из собеседников «Ъ», причина — дефект роторной части (вращающаяся часть турбины, включающая лопатки, диски и вал), в частности поврежден диск одной из ступеней.


Реанимация закрытого в конце 2000-х годов проекта ГТД-110М связана с тем, что в России нет технологий газовых турбин большой мощности. Это привело к тому, что после западных санкций структуры «Ростеха» не смогли напрямую купить такие турбины для ТЭС в Крыму и реализовали схему непрямой поставки через их перепродажу. По данным «Ъ», стоимость модернизации ГТД-110М — около 1,5 млрд руб., основное финансирование дает «Роснано», которая, по условиям соглашения, несет и все финансовые риски (в компании это не комментировали). В 2012 году ОДК оценивала инвестиции в проект в 2,5 млрд руб., а сроки реализации — в 2,5 года.


В результате поломки испытания ГТД-110М остановлены. Собеседник «Ъ» утверждает, что решение о том, восстанавливать ли разрушенный образец (принадлежал ОДК) или отправить на испытания новую машину (она, по данным «Ъ», предоставлена «Интер РАО» с Ивановских ПГУ), не принято. «Восстановление займет около года», — утверждает другой источник «Ъ». Ранее испытания планировали завершить к середине 2018 года. В ОДК считают, что поломка не является «фатальной»: «Неисправность может быть устранена, работы уже ведутся». В «Интер РАО» (третий участник проекта ГТД-110М) от комментариев отказались.


Другой собеседник «Ъ» говорит, что нужны еще инвестиции. «Скорее всего, вносить их будет “Роснано”. Но если в проект войдут “Силовые машины”, то “Роснано” может предложить им взять часть инвестиций на себя», — говорит он, не уточнив объем вложений. ГТД-110М требуется дополнительное финансирование, которое может быть закрыто за счет ГЧП, сказал во вторник замглавы «Ростеха» Дмитрий Леликов. Переговоры с внешними заказчиками до испытаний не велись, говорят источники «Ъ».


«Силовые машины» Алексея Мордашова, как и предполагал «Ъ», могут войти в проект ГТД-110М, обсуждается СП, сообщил господин Леликов. Он отметил, что у «Силмаша» есть компетенции (у компании СП с Siemens, собирающим турбины в Петербурге.— «Ъ») и незагруженные мощности. В ОДК конкретизировали, что пока не ясно, будет ли это СП (подробнее см. на сайте «Ъ»). Неделей ранее господин Мордашов просил премьера о поддержке «Силовых машин», в том числе о преференциях на внутреннем рынке, госгарантиях для выхода за рубеж и госпомощи в привлечении финансирования. Он заявил также о намерении разработать технологию газовых турбин большой мощности, если государство софинансирует НИОКР. В Минэнерго запрос «Ъ» перенаправили в Минпромторг (там от комментариев отказались). В «Силмаше» ситуацию не комментировали.


Наталья Порохова из АКРА считает, что участие «Силмаша» может усилить проект. Рынок газовых турбин в РФ за семь лет она оценила в 13 ГВт, объемы связаны с реализацией масштабных инвестпрограмм по договорам на поставку мощности (ДПМ) с гарантией возврата инвестиций. Сейчас программа ДПМ практически завершена, основным ее бенефициаром по газовым турбинам стал Siemens, говорит госпожа Порохова. Рынок газовых турбин в РФ практически равен нулю, но с 2020 года ожидается его резкий рост из-за программы модернизации ТЭС на 40 ГВт, добавляет она. По ее оценке, РФ станет крупнейшим в мире рынком сбыта оборудования: спрос на газовые турбины может достигнуть 24 ГВт за 15 лет.


Татьяна Дятел
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Siemens
Минпромторг РФ
ОДК УК
Роснано
Силмашин
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
beka1
1494
№1
19.04.2018 01:14
Не беда, на то они и испытания.
+10
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RU
Байкал57
741
№2
19.04.2018 06:24
Силовые Козлы(скрестившись с Сименсом) 15 лет давили родных конкурентов довольно успешно. Теперь хочется за счет ОДК поработать на бюджетные деньги. Суперхитрожопые Машины.
+4
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RU
kladbische
62
№3
19.04.2018 12:09
Честно сказать, я не понимаю зачем писать о таких вещах. Ну разрушилась и разрушилась. Можно подумать, всё должно получаться с первого раза. Одно дело, еслиб её поставили и она сломалась то да, нужно искать брак, виновных и т.д. Но испытания! Они на то и испытания, чтоб на них ломалось. Давайте теперь будем собирать информацию обо всём что испытывается и говорить этом.

Новость с душком, причём с почему почему то сейчас, хотя разрушилась в декабре. Такое ощущение, что к чему-то приурочено, может сместить кого хотят, может к переговорам готовятся или бабосы выбивать будут.
+2
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KZ
AsDem
254
№4
19.04.2018 12:29
Цитата, q
дефект роторной части (вращающаяся часть турбины, включающая лопатки, диски и вал), в частности поврежден диск одной из ступеней.
хорошо "сыгранный" заголовок! так в итоге получается просто поломка? а не разрушение?!
0
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RU
штурм
3779
№5
19.04.2018 16:52
В этом списке участников проекта больше всех пугает Роснано, такое же недоучреждение как и Сколково....
0
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RU
Байкал57
741
№6
19.04.2018 17:29
А.Б.Чубайс родной родитель ГТД-110, будучи еще нач. РАО ЭС России в то время, и он решил до ума довести. Герой моторов России. Чуть-чуть GE в Рыбинске не похоронил его детище, смог киздануть губернатора Ярославского, главного лоббиста GE там же, прямо на территории "Сатурна" внедрившего их отверточное производство.
+2
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