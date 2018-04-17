Орбитальная гвардия



Воздушно-космический самолет Х-37.

Источник: google.com Воздушно-космический самолет Х-37.Источник: google.com

Россия защитит право землян на освоение космоса

Американцы заявили о контроле над деятельностью других стран в космосе. Под особым надзором, видимо, будет и Россия. Возникает вопрос: способны ли мы обеспечить в близком и отдаленном будущем безопасность наших космических группировок?

США, судя по всему, не ограничатся заявлениями. Планируется создание специального подразделения, именуемого "Космический корпус", которое будет заниматься не только оперативной разведкой для поддержки наземных операций, но и при необходимости уничтожением спутников противника. Такие намерения явно расходятся с существующими договоренностями по деятельности в космосе, запрещающими его милитаризацию и применение какого-либо оружия. Но США не обращают внимания на юридические запреты, которые противоречат их национальным интересам.

Достаточно сказать, что уже действует воздушно-космический самолет Х-37, способный похищать чужие спутники. То есть в околоземном пространстве могут происходить самые разные нештатные ситуации в результате случайного или намеренного воздействия на КА, которые находятся на орбите, вплоть до вывода их из строя. Спасательные миссии актуальны и в мирное время: при освоении дальнего космического пространства, в лунных экспедициях.

“Аппарат-защитник направляется на целевую орбиту спутника, чтобы в момент атаки встать на пути угрозы, экранируя опасность”

При сползании мира к масштабным военным конфликтам крайне необходимо обеспечить безопасность наших спутников, выполняющих важные миссии. Но в планы отечественной индустрии не входит создание орбитальной службы спасения космических аппаратов. А наземная инфраструктура в нештатных ситуациях проигрывает в мобильности. Концепция "Орбитального спасательного комплекса" (ОСК) способна защитить аппараты от любой опасности. До сих пор ничего подобного не было.

На основе предпроектного анализа сформирован облик "Космического радиационного убежища". Оптимизирован под задачи доставки полезной нагрузки "Орбитальный разгонный блок". Эти составные части дают представление о "Корабле-спасателе". Для решения проблем, которые неизбежно возникнут при освоении Луны и Марса, сформирован еще и облик долговременного орбитального модуля "Икар". Это госпиталь, который станет защитным буфером от так называемого возвратного заражения после полетов к другим планетам. Он обеспечит карантин и экстренное лечение для восьми космонавтов. Требование соблюдения авторских прав пока не позволяет детально описать устройство блоков и характер их работы.

Для постоянного обеспечения безопасности околоземного пространства необходимо организовать дежурство на опорной орбите. Для этих целей сформирован облик "Орбитального спасательного комплекса" из "Корабля-спасателя" и "Икара", связанных через "Узловой модуль".

Конструкция дает ощутимое преимущество в оперативности противодействия опасным космическим объектам (ОКО) и гарантиях вывода полезной нагрузки по сравнению со средствами, базирующимися на Земле. После комплектации ОСК возможна поддержка лунных экспедиций любой страны. А при снабжении его топливом с помощью грузовых транспортных кораблей появляются шансы спасать КА в нештатных ситуациях в стадии перелета на целевую орбиту.

Аппарат-защитник имеет несколько радаров для обнаружения опасности. В автоматическом режиме он направляется на целевую орбиту нашего спутника, чтобы в момент атаки расположиться между ним и нападающим, экранируя опасность. В случае необходимости парирует угрозу, выводя ее источник из строя.

Проект "Икар" основан на существующих технологиях ракетно-космической техники и вполне реализуем. Более того, может стать важнейшей космической структурой, без которой устойчивое развитие нашей цивилизации проблематично.

Как сказал президент Владимир Путин, мы не стремимся к конфронтации с другими странами, но будем отстаивать свои суверенные интересы во всех сферах деятельности. Поэтому комплекс "Икар" можно рассматривать как проект защиты права освоения космоса любой страной Земли.

Андрей Кузьмин, Военно-научное общество ЦДРА

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 15 (728) за 17 апреля 2018 года