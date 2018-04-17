Атомный интернационал



Первый китайский авианосец отечественной постройки проекта Type 001A готовится к ходовым испытаниям на верфи Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC).

Источник: navyrecognition.com Первый китайский авианосец отечественной постройки проекта Type 001A готовится к ходовым испытаниям на верфи Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC).Источник: navyrecognition.com

Китайский авианосец взяли мозговым штурмом

На судостроительном предприятии "Цзяннань Чансин" в Шанхае для ВМС НОАК строится первый атомный авианосец проекта 003.

Корабелам доставлен новый кран грузоподъемностью 1600 тонн. На сегодня это самое мощное устройство такого рода в мире. Примечательно, что именно китайскими кранами оснащены верфи США и Великобритании, на которых строятся авианосцы типа "Форд" и "Королева Елизавета", а также судостроительное предприятие в Большом Камне (Приморский край). Представители китайской компании ZPMC чрезвычайно гордятся своими инженерными и торговыми достижениями.

“В разработке реакторной группы участвовали немецкие специалисты, а к проектированию палубной надстройки подключались украинские конструкторы”

Верфи "Цзяннань Чансин" выбраны для реализации проекта потому, что в Даляне, где модернизировался "Ляонин" ("Из \"Варяга\" в АУГ") и строился второй авианесущий корабль ВМС НОАК "Шаньдун", слишком много глаз и ушей, работающих на военные разведки США и Японии. Но именно в этом городе в 2019 году будет заложен второй атомный авианосец проекта 003.

По информации китайских источников, в проекте на шанхайских верфях задействованы 18 тысяч сотрудников, доступ в закрытые цеха только по специальным электромагнитным пропускам. О строительстве известно не слишком много. В минувшем декабре возникла задержка, поскольку совет конструкторов предприятия решал вопрос об электромагнитной катапульте. Скорее всего после комплексного анализа данных, добытых военной разведкой КНР о соответствующих западных разработках, и изучения отчетов об испытаниях, проведенных на полноразмерном стенде, в феврале этого года руководители проекта приняли решение о ее размещении.

Известно, что в движение корабль будут приводить два реактора проекта ACPR50. Каждый позволяет вырабатывать до 200 мегаватт для питания электродвигателей. Подобный выбор обусловлен стремлением китайских ученых максимально снизить уровень шума на корабле, его акустическую заметность. Группой разработчиков электродвигателей руководит академик АН КНР контр-адмирал Ма Вэймин, на которого возложена миссия создания перспективных малошумных движителей для АПЛ проектов 095 и 096.

При двух реакторах авианосец будет обладать достаточной энергетикой для запуска самолетов с электромагнитной катапульты. Кстати, в разработке реакторной группы участвовали немецкие специалисты, а к проектированию палубной надстройки подключались украинские конструкторы, предложившие ряд мер для снижения радиолокационной заметности корабля. Интегрированная радиоэлектронная мачта закрытого типа взята от эсминцев проекта 055.

Авиагруппа, по некоторым данным, будет включать около 80 летательных аппаратов:

40 тяжелых палубных истребителей "Цзянь-15S";

10 самолетов радиоэлектронной борьбы "Цзянь-15Д";

6 самолетов дальнего радиолокационного дозора и управления "Кунцзин-600";

6 универсальных скоростных транспортных вертолетов "Чжи-18G";

6 противолодочных вертолетов "Чжи-18F";

6–8 разведывательно-ударных БЛА "Острый меч";

6 беспилотников радиотехнической разведки типа "Радуга".

Конечно, возможны коррективы. Так, специалисты Чэндусского авиастроительного предприятия работают над новым малозаметным палубным истребителем "Цзянь-20Н", который планируется оснащать российскими двигателями АЛ-41Ф или более современными "Изделие 30", к которым проявляется значительный интерес. Первый полет "Цзянь-20Н" совершит ориентировочно в 2022–2023 годах. Сотрудники Шэньянского авиастроительного предприятия рассчитывают конструкцию палубной модификации легкого малозаметного истребителя "Цзянь-31", по линейным размерам соответствующего МиГ-29К. В вертолетном парке планируется заменить громоздкие "Чжи-18" на более компактные "Чжи-20", однако сегодня на опытно-войсковую эксплуатацию переданы всего три такие машины.

Спуск на воду авианосца проекта 003 запланирован на 2020-й, передача флоту – двумя годами позже, а первый боевой поход – на 2030 год. По оценкам китайских конструкторов, полное водоизмещение атомного авианосца будет не менее 80 тысяч тонн – в этом перспективный "китаец" уступит "Нимицам" ("Битва авианосцев") и "Фордам".

Стоит отметить, что в перспективе большую часть задач по охране и сопровождению авианосца, нанесению ударов по береговым целям крылатыми ракетами будут выполнять эсминцы проекта 055. В настоящее время на двух судостроительных предприятиях КНР в разной степени готовности находятся шесть таких кораблей.

Максим Казанин

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 15 (728) за 17 апреля 2018 года