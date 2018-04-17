Гондурас просит не беспокоить



Военнослужащие ВС Гватемалы.

Источник: www.fotoimg.com Военнослужащие ВС Гватемалы.Источник: www.fotoimg.com

Для войск Центральной Америки главное – видимость

Гватемала, Гондурас и Сальвадор имеют во многом общую историю и культуру. И армии у них, будучи сопоставимы по боевым возможностям, тоже похожи, то есть никакие.

Гватемала, где всего мало

Гватемала – типичная центральноамериканская страна с крайне слабыми ВС, полностью зависимыми в плане поставок техники от США и ориентированными в первую очередь на противопартизанскую, а не на классическую войну. Все вооружение сильно устарело, но в свете стоящих задач это не считается большой проблемой. К тому же на переоснащение армии нет денег.

“Летом 1969 года имела место "футбольная война" с Гондурасом, которую выиграл Сальвадор, но в итоге все остались "при своих"”

Сухопутные войска имеют в составе 11 бригад: 6 пехотных (1– 6-я), механизированную (стратегического резерва), ВДВ, ССО, президентской гвардии, военной полиции. Танковый парк включает 18–20 легких машин: 10–12 американских М-41, 8 французских АМХ-13. Все сильно устарели, боеспособность крайне сомнительна. На вооружении имеется 22 БРМ (12 американских М8, 10 израильских RBY Мk1) и примерно 50 БТР (10 М113, от 18 до 36 "Армадилло", 7 V-100). В артиллерии 88 буксируемых орудий – 12 американских М-116, 12 М101, 8 М102, 56 югославских М-56, более 700 минометов – 625 американских М224, 55 М1, 12 М30, 12 испанских ECIA. Наземная ПВО включает 5 американских ЗСУ М42 и 52 зенитных орудия (16 швейцарских GAI-D01, 20 израильских ТСМ-20, 16 югославских M-55).

ВВС не имеют в составе боевых самолетов, лишь 2–3 легких штурмовика А-37 на хранении. Почти все транспортники – американские (2 ВТ-67, 3 "Бич-200", 1 "Бич-100", 3 "Бич-90", 3 "Бич-300", 2–4 "Цессна-206", 1 "Цессна-208", 3 "Цессна-210", 1 РА-23, до 4 РА-31, 1 РА-34), 1 израильский IAI-201, 1 голландский F-27.

Учебные самолеты: 2 швейцарских РС-7. Вертолеты: 2 "Белл-412", 4 "Белл-212", 6 "Белл-206", 1 "Белл-205", 11 UH-1Н, все также американского производства.

ВМС представлены катерами американской постройки – 21 сторожевым и 2 десантными (типа "Мачете"). ВМС также включают 2 батальона морской пехоты.

Гнездо для "контрас"

Гондурас также является типичной центральноамериканской страной со слабыми ВС, полностью ориентированными на США. В 80-е годы с его территории действовали никарагуанские "контрас", боровшиеся против левого просоветского правительства этой страны. В тот период Гондурас получал значительную военную помощь от США. Кроме того, оружие приобретается в Великобритании и Израиле. Но количество боевой техники невелико, вся она сильно устарела.

Сухопутные войска включают 5 бригад (101, 105, 110, 115, 120-я) и командование ССО (4 батальона). На вооружении 12 английских легких танков "Скорпион" и 89 БРМ (16 израильских RBY-1, 69 английских "Саладин", 1 "Султан", 3 "Симитэр"). Артиллерия включает 48 американских буксируемых орудий (20 М101, 24 M102, 4 M198) и 120 минометов (60 французских FMK-2, 30 израильских М-65, 30 M-66). В наземной ПВО 88 зенитных орудий – 34 M-55A2, 24 израильских TCM-20, 30 американских М167.

ВВС Гондураса единственные в Центральной Америке имеют на вооружении истребители, что автоматически делает их сильнейшими в регионе. Это 6 старых F-5 (4 E, 2 учебно-боевых F). К боевым самолетам относятся и американские легкие противопартизанские штурмовики. Это 6 A-37B и 4 ОА-37. Среди транспортников, в основном американских, затесались 2 чешских L-410, 1 бразильский ERJ135 и 1 израильский IAI-201. Учебные самолеты: 7 бразильских EMB-312, 6 американских MXT-7-180, до 7 Т-41. Вертолетов – 12, все американские: 6 "Белл-412", 1 "Белл-429", 2 "Белл-206", 3 UH-1H.

ВМС состоят из патрульных кораблей и сторожевых катеров. Наиболее современные из них голландской постройки: 2 "Лемпира" ("Дамен 4207"), 6 типа "Дамен 1102". Остальные катера имеют малые размеры и очень слабое вооружение. Это 3 "Гуаймурас" (американские "Свифтшип-105"), 5 "Накаоме" (американские "Свифт 65"), 3 "Тегусигальпа" (американские "Лантана"), 1 "Хамелекан" (израильский типа "Дабур"), 8 речных "Пиранья", 10 "Бостон". Кроме того, в строю ВМС 1 малый десантный корабль колумбийской постройки (BAL-С) и 4 десантных катера. Морская пехота: 1 батальон.

Забытые в джунглях

Летом 1969 года имела место короткая "футбольная война" с Гондурасом. Сальвадор формально выиграл, но в итоге все остались "при своих". В 70–80-е страна пережила тяжелейшую гражданскую войну проамериканского правительства против левых повстанцев. Дело закончилось подписанием мирного соглашения, то есть по сути вничью. После окончания холодной войны США утратили прежний интерес к Сальвадору, что привело к постепенной деградации его ВС. Техника почти не обновляется, хотя и раньше ее никак нельзя было считать современной. Сальвадор в отличие от остальных стран Центральной Америки имеет некое подобие собственного ВПК, но его возможности крайне ограниченны.

Сухопутные войска состоят из 8 бригад – 6 пехотных, артиллерийская, ССО. На вооружении 6 французских БРМ AML-90, 30 бронеавтомобилей собственного производства M-37B1, 10 немецких БТР UR-416. Артиллерия включает 74 буксируемых орудия (36 американских M102, 18 югославских M-56, 14 итальянских М-56, 6 американских М114), более 450 минометов (306 американских М19, 151 M-29, 12 югославских UBM-52). Наземная ПВО включает более 150 ПЗРК – до 10 американских "Ред Ай", до 100 советских "Стрела-2", до 45 "Стрела-3", до 10 "Игла-1", 8 ЗСУ (4 югославских М-55, 4 собственных ВС7А1) и 35 зенитных орудий (31 югославское M-55, 4 израильских TCM-20).

ВВС имеют на вооружении 8 легких штурмовиков А-37В и 5 разведчиков ОА-37В на их базе, а также 7 разведывательных самолетов О-2А/В. Транспортники: 2 ВТ-67, 2 "Цессна-210", 2 "Цессна-310", 1 "Цессна-337", 1 SA-226T, 1 "Коммандер-114", 3 израильских IAI202. Учебные самолеты: 1 американский T-41D, 4 Т-35В. Вертолетов более 30. Все американские: 12 UH-1Н, 8 MD-500E, 2 MD-520N, 1 "Белл-206", 1 "Белл-407", 4 "Белл-412ЕР", 2 R-44, 4 ТН-300.

ВМС состоят из 7 сторожевых, примерно 40 малых патрульных катеров (в том числе речных) и 2–3 десантных катеров американской постройки. Имеется рота морского спецназа.

Потенциал армий трех описанных стран Центральной Америки ничтожен. Сильнейшая в военном отношении в регионе – Никарагуа ("Ребята с заднего двора"), особенно после получения в 2016 году партии бронетехники из России (50 Т-72, по 43 БМП-1 и БТР-70). Межгосударственные конфликты в Центральной Америке маловероятны, хотя и не исключены. Зато у каждой из стран масса внутренних проблем.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 15 (728) за 17 апреля 2018 года