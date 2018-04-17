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Российский адмирал оценил блокаду британской подлодки у берегов Сирии

18.04.2018 Российская газета 488 0
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Б-265 "Краснодар"
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" проекта 06363 ВМФ России в Северном море во время перехода с Балтики к месту базирования на Черноморский флот. Снимок сделан с вертолета NH90 ВМС Нидерландов. 05.05.2017.
Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

Действия российских подводников в Средиземном море по поиску и сопровождению британской субмарины класса Astute были проведены грамотно и на высоком уровне. Такую оценку ВМФ РФ дал бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

"Это высокая оценка действий российских противолодочных сил. Поиск британской подводной лодки в заданном районе с обнаружением и слежением действительно был организован грамотно и проведен успешно", - заявил РИА Новости адмирал Новости Валуев.

Он также отметил, что в операции по противодействию подлодке Великобритании, которая намеревалась нанести удар крылатыми ракетами по Сирии, принимали участие надводные корабли и морская авиация. По его мнению, два российских фрегата "загнали" британскую субмарину в район действия российской подлодки, которая ее классифицировала и дала контакт противолодочной авиации - самолету Ил-38. После чего британская субмарина практически не имела шансов скрыться от преследователей.

"В любом случае пусть наши оппоненты запомнят на будущее: мы за потенциальным противником следили, следим и будем следить", - считает российский адмирал.

Напомним, ранее газета The Times сообщила, что вооруженной крылатыми ракетами и торпедами атомной субмарине ВМС Великобритании пришлось несколько суток "играть в кошки-мышки" в Средиземном море с российской подлодкой проекта 636.3 класса "Варшавянка", которую западные эксперты называют "Черной дырой" за малошумность. Из-за маневрирования подводному ракетоносцу не удалось выйти в заданное время в район для запуска крылатых ракет.

Кстати

В 2017 году НАТО устроило "охоту" за подводной лодкой "Краснодар". Для ее отслеживания были задействованы четыре фрегата и несколько противолодочных самолетов, базирующихся на Сицилии. В Средиземном море подлодка ушла под воду и всплывала лишь для того, чтобы поразить ракетами "Калибр" объекты международных террористов в Сирии. После чего "Краснодар" начал играть в "кошки-мышки" с флотом НАТО и благополучно вернулся на базу в Черном море. В итоге американские стратеги признали, что "русские действуют профессионально".


Николай Грищенко
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
Сирия
США
Продукция
Ил-38
Проекты
636.3
877 Палтус
Astute АПЛ
NATO
БФ
Калибр КР

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