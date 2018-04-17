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Российский "Терминатор" может изменить тактику танкового боя

18.04.2018 Российская газета 359 0
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БМПТ "Терминатор-2"
БМПТ "Терминатор-2".
Источник: пресс-служба Уралвагонзавода

Поступившие на вооружение российской армии боевые машины поддержки танков "Терминатор" смогут изменить тактику танков на поле боя. Особенно в условиях плотной городской застройки и противодействия пехоты, вооруженной современными гранатометами и ПТУР. Так считает аналитик американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.

Эксперт отмечает, что новая бронемашина, вооруженная управляемыми ракетами "Атака-Т", пулеметом и 30-мм скорострельными пушками, сможет эффективно поддерживать "классические" танки и бронетранспортеры в сражении.

Другой американский аналитик прогнозирует, что "Терминатор" будет пользоваться большим спросом на международном рынке вооружений.

"Терминатор" может стать прорывом на оружейном рынке, особенно в странах, которым, возможно, придется бороться с повстанцами в труднодоступной местности. "В этом нет явной необходимости, поэтому заказ, вероятно, будет небольшим, но он может оказаться прибыльным", - считает эксперт по российским военным центра Военно-Морского анализа Майкл Кофман.

По его мнению, новая российская концепция подразумевает, что БМПТ будет двигаться в смешанном составе танкового подразделения. Она призвана обнаруживать и оперативно уничтожать любые цели, которые представляют угрозу для танков.

Два 30-миллиметровых автоматических гранатомета и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет показали, что могут "выкашивать" живую силу противника. Для борьбы с бронетехникой и дотами врага предназначены четыре сверхзвуковые ракеты "Атака-Т".

В настоящий момент перспективы БМПТ зависят в первую очередь от того, как машина проявит себя в реальном бою, уверен автор статьи .


Николай Грищенко
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
БМПТ Рамка-99

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