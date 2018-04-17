WATTOZZ — взрывной скат
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Презентация WATTOZZ (от тур. vatoz — морской скат).
Источник: Milliyet
В скором времени любой корабль может оказаться абсолютно незащищённым перед новой угрозой. Вчера, 16 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что турецкая компания Albayraklar Group анонсировала выпуск принципиально нового типа подводных дронов.
Новая разработка получила название WATTOZZ (от тур. vatoz — морской скат). По словам разработчиков, роботизированный подводный дрон внешне почти неотличим от настоящего ската. Благодаря используемым материалам его невозможно обнаружить с помощью сонаров и других систем отслеживания подводных целей.
Промо-ролик подводного дрона WATTOZZ
При этом группа рыбо-роботов, прикрепившись ко дну корабля с помощью электронных магнитов, может легко потопить его при активации встроенной боевой части. Ещё одно назначение механических скатов — наблюдение и разведка. Для этого WATTOZZ оснащён двумя камерами, а также системами самозащиты от морских обитателей. Аппараты управляются с помощью гидроакустических сигналов, аналогичных тем, которые издают подводные млекопитающие. Встроенного аккумулятора хватает на 12 часов работы, в движение дрон приводится с помощью трёх специальных двигателей. При необходимости WATTOZZ может впадать в "спячку", а затем атаковать вражеские корабли и субмарины, получив соответствующий сигнал.
В Albayraklar Group указывают, что WATTOZZ разработан совместно с Черноморским техническим университетом (Karadeniz Technical University). Официальная презентация робота-ската намечена на 20 июня текущего года.
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17.04.2018
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