Ещё одна победа P320



Пистолет Sig P320 X-Carry.

Источник: sigsauer.com Пистолет Sig P320 X-Carry.Источник: sigsauer.com

К концу следующего года датская армия получит новые пистолеты. Сегодня, 17 апреля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что Минобороны Дании назвало победителя в тендере на поставку новых пистолетов.

Новым пистолетом датских военных станет SIG Sauer P320 в модификации X-Carry, ключевой особенностью которой является мушка, которую хорошо видно как в дневное, так и в ночное время. Кроме того, эта версия пистолета оснащается креплением для установки коллиматорного прицела, видоизменённой рукояткой и спусковым крючком. Датская армия получит Sig P320 X-Carry в полноразмерной и компактной модификациях. Ранее пистолеты SIG Sauer P320 для вооружения армии выбрало Минобороны США.

Датская армия тестировала пистолеты Canik TP9 и TP9SF Elite, Glock 17 и Glock 19, SIG Sauer P320 в модификациях Full Size и Compact, а также S&W M&P9 M2.0 и M2.0 Compact. Уже до конца 2019 года Минобороны Дании планирует завершить процедуру закупки.