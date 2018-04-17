Ещё одна победа P320
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Пистолет Sig P320 X-Carry.
Источник: sigsauer.com
К концу следующего года датская армия получит новые пистолеты. Сегодня, 17 апреля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что Минобороны Дании назвало победителя в тендере на поставку новых пистолетов.
Новым пистолетом датских военных станет SIG Sauer P320 в модификации X-Carry, ключевой особенностью которой является мушка, которую хорошо видно как в дневное, так и в ночное время. Кроме того, эта версия пистолета оснащается креплением для установки коллиматорного прицела, видоизменённой рукояткой и спусковым крючком. Датская армия получит Sig P320 X-Carry в полноразмерной и компактной модификациях. Ранее пистолеты SIG Sauer P320 для вооружения армии выбрало Минобороны США.
Датская армия тестировала пистолеты Canik TP9 и TP9SF Elite, Glock 17 и Glock 19, SIG Sauer P320 в модификациях Full Size и Compact, а также S&W M&P9 M2.0 и M2.0 Compact. Уже до конца 2019 года Минобороны Дании планирует завершить процедуру закупки.
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17.04.2018
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