Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ещё одна победа P320

18.04.2018 Warspot 337 0
0
Понравилась новость?
 0
Пистолет Sig P320 X-Carry.
Пистолет Sig P320 X-Carry.
Источник: sigsauer.com

К концу следующего года датская армия получит новые пистолеты. Сегодня, 17 апреля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что Минобороны Дании назвало победителя в тендере на поставку новых пистолетов.

Новым пистолетом датских военных станет SIG Sauer P320 в модификации X-Carry, ключевой особенностью которой является мушка, которую хорошо видно как в дневное, так и в ночное время. Кроме того, эта версия пистолета оснащается креплением для установки коллиматорного прицела, видоизменённой рукояткой и спусковым крючком. Датская армия получит Sig P320 X-Carry в полноразмерной и компактной модификациях. Ранее пистолеты SIG Sauer P320 для вооружения армии выбрало Минобороны США.

Датская армия тестировала пистолеты Canik TP9 и TP9SF Elite, Glock 17 и Glock 19, SIG Sauer P320 в модификациях Full Size и Compact, а также S&W M&P9 M2.0 и M2.0 Compact. Уже до конца 2019 года Минобороны Дании планирует завершить процедуру закупки.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
США
Компании
Glock GmbH
SIG Sauer

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 18:45
  • 25
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 18.04 18:17
  • 5
Минобороны ускорило выпуск пехотных офицеров
  • 18.04 18:09
  • 9
Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве
  • 18.04 18:07
  • 2
Рогозин рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку
  • 18.04 17:23
  • 93
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 18.04 17:15
  • 2
Вакансия для Берии
  • 18.04 17:00
  • 573
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.04 16:32
  • 1444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 16:21
  • 14
Индия может стать первым зарубежным покупателем нового танка Т-14 "Армата" - производитель
  • 18.04 16:06
  • 3
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 18.04 15:05
  • 4
Россия завершила создание устаревшего двигателя для Су-57
  • 18.04 14:57
  • 2
Портовая разгрузка
  • 18.04 14:51
  • 26
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 18.04 14:32
  • 1
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 18.04 14:13
  • 7111
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы