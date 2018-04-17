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Замена Ан-2 может быть полностью российской, заявил разработчик

18.04.2018 РИА Новости 619 0
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ТВС-2ДТС
Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен.
Источник: Comet / aviaforum.ru

Новый легкий самолет ТВС-2ДТС, созданный на замену Ан-2, при необходимости можно сделать полностью российским, но тогда он потеряет некоторые конкурентные преимущества; сейчас сложностей с поставкой американских двигателей нет, сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина (разработчик самолета) Владимир Барсук.

ТВС-2ДТС - легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С. А. Чаплыгина для замены Ан-2, который эксплуатируется сегодня региональной авиацией. Машину впервые продемонстрировали на авиасалоне МАКС в 2017 году. Самолет имеет цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новую кабину пилотов. Благодаря применению современного комплекса авионики, ТВС-2ДТС стал всепогодным самолетом и может эксплуатироваться в любое время суток. Самолет оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN.

"Когда мы создавали этот аппарат, у нас задача стояла взять самое лучшее и получить выдающийся самолет с хорошим расходом топлива, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров и грузов. Чтобы это получить, нам пришлось использовать американский двигатель, который на 15-20% имеет расход ниже, чем любой отечественный двигатель такого класса. Мы вынуждены были установить американскую авионику, потому что она обладает системой синтетического видения, которая радикально меняет информационное поле в кабине самолета, позволяет снять нагрузку с экипажа и таким образом повысить безопасность полетов", - сказал Барсук журналистам.

Он считает, что собрать самолет полностью из отечественных материалов вполне возможно, однако самолет будет летать со значительно большим расходом топлива и его будет сложнее пилотировать. "Но в целом люди летали на Ан-2, и проблем не было. Усилим подготовку летного состава и будем решать задачи", - сказал он.

Говоря о текущей политической ситуации в свете производства самолетов с американским двигателем и авионикой, директор СибНИА отметил, что "пока сложностей нет, санкций нет". Более того, по словам Барсука, с Honeywell сохраняются договоренности о локализации сборки двигателя в России. На текущий момент уже приобретено 30 двигателей.

"Локализация начнется после того, как будет приобретено определенное количество двигателей. Документы подписаны. На сегодняшний день сказать, где будет локализация, сложно. Первый этап - крупноузловая сборка с дальнейшим увеличением глубины локализации. Пока это не определено", - сказал он.

Ранее сообщалось, что серийное производство легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС будет запущено на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" в 2021 году. В дальнейшей перспективе новое воздушное судно будет эксплуатироваться на территории Байкальского региона, Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.
17.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Ан-2
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