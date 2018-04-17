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Россия и Армения договорились о силах и средствах объединенной системы ПВО

18.04.2018 РИА Новости 241 0
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Зенитно-ракетная система С-300 на полигоне Ашулук
Зенитно-ракетная система С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

ТАШКЕНТ, 17 апр - РИА Новости. Россия и Армения договорились о составе сил и средств в Объединенной региональной системе ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности, сообщил журналистам начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Подписан перечень войск, выделяемых Россией и Арменией в состав Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности", - сказал он.

Подписи под документом поставили начальники генеральных штабов вооруженных сил РФ и Армении. Перечень направили на утверждение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и министру обороны Армении Вигену Саргсяну. Аналогичный перечень войск и сил уже согласован и утвержден с Казахстаном.

"Продолжается согласование документов о создании объединенных региональных систем ПВО России и Киргизии, а также России и Таджикистана", - добавил Кураченко.

Кроме того, на должность командующего единой региональной системой ПВО РФ и Белоруссии назначен командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб, а главкома Сил воздушной обороны Казахстана Нурлана Карбенова планируется назначить командующим единой региональной системой ПВО РФ и Казахстана.

Объединенная система противовоздушной обороны государств-участников СНГ создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. В настоящее время в состав объединенной системы ПВО государств-участников СНГ входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
17.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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