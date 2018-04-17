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Турция вооружилась спутниковыми беспилотниками

18.04.2018 Популярная Механика 254 0
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БЛА Anka-S
Два ударных беспилотных летательных аппарата Anka-S, впервые оборудованных системой спутникового управления.
Источник: www.popmech.ru

Военно-воздушные силы Турции приняли на вооружение два ударных беспилотных летательных аппарата Anka-S, впервые оборудованных системой спутникового управления.

Большинство нынешних ударных беспилотных летательных аппаратов оснащаются системами управления по радиоканалу, дальность действия которых редко превышает 300 километров. В основном этого достаточно для выполнения рядовых военных задач вроде нанесения ударов по противнику, однако иногда возникает необходимость отправить беспилотник и на более дальнее расстояние — например, для выполнения разведывательных операций.

Два ударных беспилотных летательных аппарата Anka-S, впервые оборудованных системой спутникового управления / Фото: www.popmech.ru

Большинство нынешних ударных беспилотных летательных аппаратов оснащаются системами управления по радиоканалу, дальность действия которых редко превышает 300 километров. В основном этого достаточно для выполнения рядовых военных задач вроде нанесения ударов по противнику, однако иногда возникает необходимость отправить беспилотник и на более дальнее расстояние — например, для выполнения разведывательных операций.

Помочь решить эту задачу могут спутниковые системы управления, с которыми дальность управляемого полёта беспилотного летательного аппарата не ограничена радиоканалом. Таким стал, к примеру, новый дрон Anka-S, разработанный турецкой компанией TAI. Аппарат сконструирован на базе турецкого разведывательного беспилотника Anka длиной восемь метров и размахом крыльев 17,3 метра.

Аппарат оснащён двигателем мощностью 155 лошадиных сил и может нести до 200 килограммов полезной нагрузки. Также он оборудован системами радиоэлектронной разведки в отсеках у носовой части по сторонам фюзеляжа, набором антенн, позволяющих принимать сигналы в широком диапазоне частот, и системой передачи разведывательных данных на пункт управления в режиме реального времени.
17.04.2018
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принадлежат Популярная Механика
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Страны
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
Компании
TAI
Проекты
БПЛА

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