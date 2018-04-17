Турция вооружилась спутниковыми беспилотниками
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Два ударных беспилотных летательных аппарата Anka-S, впервые оборудованных системой спутникового управления.
Источник: www.popmech.ru
Военно-воздушные силы Турции приняли на вооружение два ударных беспилотных летательных аппарата Anka-S, впервые оборудованных системой спутникового управления.
Большинство нынешних ударных беспилотных летательных аппаратов оснащаются системами управления по радиоканалу, дальность действия которых редко превышает 300 километров. В основном этого достаточно для выполнения рядовых военных задач вроде нанесения ударов по противнику, однако иногда возникает необходимость отправить беспилотник и на более дальнее расстояние — например, для выполнения разведывательных операций.
Два ударных беспилотных летательных аппарата Anka-S, впервые оборудованных системой спутникового управления / Фото: www.popmech.ru
Большинство нынешних ударных беспилотных летательных аппаратов оснащаются системами управления по радиоканалу, дальность действия которых редко превышает 300 километров. В основном этого достаточно для выполнения рядовых военных задач вроде нанесения ударов по противнику, однако иногда возникает необходимость отправить беспилотник и на более дальнее расстояние — например, для выполнения разведывательных операций.
Помочь решить эту задачу могут спутниковые системы управления, с которыми дальность управляемого полёта беспилотного летательного аппарата не ограничена радиоканалом. Таким стал, к примеру, новый дрон Anka-S, разработанный турецкой компанией TAI. Аппарат сконструирован на базе турецкого разведывательного беспилотника Anka длиной восемь метров и размахом крыльев 17,3 метра.
Аппарат оснащён двигателем мощностью 155 лошадиных сил и может нести до 200 килограммов полезной нагрузки. Также он оборудован системами радиоэлектронной разведки в отсеках у носовой части по сторонам фюзеляжа, набором антенн, позволяющих принимать сигналы в широком диапазоне частот, и системой передачи разведывательных данных на пункт управления в режиме реального времени.
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17.04.2018
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