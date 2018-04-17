Китай получил "смертельное оружие"
|
|
Китайские мобильные комплексы БРСД DF-26 дальностью до 3500 на параде в Пекине 3 сентября 2015г.
Источник: RT
Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности, сообщает China Military.
Ракета способна нести ядерную и обычную боеголовки, название нового оружия не приводится. В издании отметили, что церемония передачи нового вида вооружения состоялась в одной из ракетных бригад Народно-освободительной армии Китая.
"Она может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара и точных ударов по важным наземным целям, а также крупным и средним кораблям", — пишет China Military.
Как передает РИА Новости, новую ракету китайские СМИ назвали "смертельным оружием". По их же данным, отмечает агентство, речь может идти о модификации баллистической ракеты средней дальности DF-26.
|
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.04.2018 После завершения бросковых испытаний МБР "Сармат" будут запускать на дальность полета - Рогозин
18.04.2018 Списали окончательно. Авианосец USS "Enterprise" деактивирован
18.04.2018 Вакансия для Берии
17.04.2018 В Китае приняли на вооружение новую баллистическую ракету
17.04.2018 Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
16.04.2018 Под прикрытием «Анаконды» НАТО идет на Восток
16.04.2018 Белорусская оборонка расцвела за счет антироссийских санкций
16.04.2018 Белый дом собирается наказать Кремль за несовершенные злодеяния