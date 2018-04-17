Китай получил "смертельное оружие"



Китайские мобильные комплексы БРСД DF-26 дальностью до 3500 на параде в Пекине 3 сентября 2015г.

Источник: RT Китайские мобильные комплексы БРСД DF-26 дальностью до 3500 на параде в Пекине 3 сентября 2015г.Источник: RT

Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности, сообщает China Military.

Ракета способна нести ядерную и обычную боеголовки, название нового оружия не приводится. В издании отметили, что церемония передачи нового вида вооружения состоялась в одной из ракетных бригад Народно-освободительной армии Китая.

"Она может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара и точных ударов по важным наземным целям, а также крупным и средним кораблям", — пишет China Military.

Как передает РИА Новости, новую ракету китайские СМИ назвали "смертельным оружием". По их же данным, отмечает агентство, речь может идти о модификации баллистической ракеты средней дальности DF-26.