Россия завершила создание устаревшего двигателя для Су-57
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Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Завершены государственные стендовые испытания опытного двигателя АЛ-41Ф-1 для истребителя пятого поколения Су-57, сообщает Объединенная двигателестроительная корпорация.
Опытно-конструкторские работы, предполагающие глубокую модернизацию советского турбореактивного двигателя АЛ-31Ф, устанавливаемого, в частности, на истребитель четвертого поколения Су-27, шли 14 лет.
Ожидается, что АЛ-41Ф-1 получат первые несколько Су-57. В дальнейшем на новейшие российские истребители планируется устанавливать создаваемые силовые агрегаты второго поколения "изделие 30".
Они, как ожидается, будут примерно на 30 процентов легче первого, обладать гораздо большей тягой, лучшей топливной экономичностью. Также двигатель характеризуется более низкой стоимостью жизненного цикла.
Россия ожидает заключения контракта с Индией на производство совместного истребителя на базе Су-57.
Индия неоднократно заявляла свое недовольство АЛ-41Ф-1.
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17.04.2018
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Дмитрий В.
396
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№1
18.04.2018 11:38
Ну блин дают!
Словесная эквилибристика да и только.
Новость пятилетней давности выдают за свежую и сразу же получаем негативный осадок от статьи.
Эта "Lenta.ru" - источник не заслуживающий доверия.
Давайте попробуем, вот так же про них:
"США завершила обновление устаревшего самолета F-16"
...
Ожидается, что новый радар с АФАР получат некоторые из F-16.
В дальнейшем на новейшие американские истребители планируется устанавливать более совершенные радары AN/APG-81.
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Олег Бахарев
2097
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№3
18.04.2018 14:24
Цитата, Дмитрий В. сообщ. №1
Словесная эквилибристика да и толькоВот за это и плюс! 8)
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штурм
3776
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№4
18.04.2018 15:05
Цитата, q
Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1С (изделие 117С) с форсажной камерой и управляемым вектором тяги (УВТ) поколения 4++, созданный НПО «Сатурн» по заказу ОАО «ОКБ Сухого» для истребителя Су-35С, является одним из вариантов двигателя АЛ-41Ф1.
Т.е. можно ожидать что новый двигатель пойдёт и на Су-35 и на первые партии Су-57, что совсем не плохо, даже в случае последующей ре-моторизации Су-57 на изделие-30 эти двигатели не будут выброшены, а докатают свой ресурс на Су-35.
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