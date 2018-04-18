Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия завершила создание устаревшего двигателя для Су-57

18.04.2018 Lenta.ru 1388 4
-8
Понравилась новость?
 +1
Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Завершены государственные стендовые испытания опытного двигателя АЛ-41Ф-1 для истребителя пятого поколения Су-57, сообщает Объединенная двигателестроительная корпорация.

Опытно-конструкторские работы, предполагающие глубокую модернизацию советского турбореактивного двигателя АЛ-31Ф, устанавливаемого, в частности, на истребитель четвертого поколения Су-27, шли 14 лет.

Ожидается, что АЛ-41Ф-1 получат первые несколько Су-57. В дальнейшем на новейшие российские истребители планируется устанавливать создаваемые силовые агрегаты второго поколения "изделие 30".

Они, как ожидается, будут примерно на 30 процентов легче первого, обладать гораздо большей тягой, лучшей топливной экономичностью. Также двигатель характеризуется более низкой стоимостью жизненного цикла.

Россия ожидает заключения контракта с Индией на производство совместного истребителя на базе Су-57.

Индия неоднократно заявляла свое недовольство АЛ-41Ф-1.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-27
Компании
ОДК УК
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Дмитрий В.
396
№1
18.04.2018 11:38
Ну блин дают!
Словесная эквилибристика да и только.
Новость пятилетней давности выдают за свежую и сразу же получаем негативный осадок от статьи.
Эта "Lenta.ru" - источник не заслуживающий доверия.


Давайте попробуем, вот так же про них:
"США завершила обновление устаревшего самолета F-16"
...
Ожидается, что новый радар с АФАР получат некоторые из F-16.
В дальнейшем на новейшие американские истребители планируется устанавливать более совершенные радары AN/APG-81.
+8
Сообщить модератору
RU
Gur
449
№2
18.04.2018 11:39
Собака лает - караван идёт.
+3
Сообщить модератору
RU
Олег Бахарев
2097
№3
18.04.2018 14:24
Цитата, Дмитрий В. сообщ. №1
Словесная эквилибристика да и только
Вот за это и плюс! 8)
0
Сообщить модератору
RU
штурм
3776
№4
18.04.2018 15:05
Цитата, q
Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1С (изделие 117С) с форсажной камерой и управляемым&#8197;вектором&#8197;тяги&#8197;(УВТ) поколения 4++, созданный НПО&#8197;«Сатурн» по заказу ОАО&#8197;«ОКБ&#8197;Сухого» для истребителя Су-35С, является одним из вариантов двигателя АЛ-41Ф1.

От АЛ-41Ф1 двигатель отличается применением старой электромеханической системы управления и сниженной на 500 кгс тягой[7].

Т.е. можно ожидать что новый двигатель пойдёт и на Су-35 и на первые партии Су-57, что совсем не плохо, даже в случае последующей ре-моторизации Су-57 на изделие-30 эти двигатели не будут выброшены, а докатают свой ресурс на Су-35.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 18:35
  • 24
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 18.04 18:17
  • 5
Минобороны ускорило выпуск пехотных офицеров
  • 18.04 18:09
  • 9
Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве
  • 18.04 18:07
  • 2
Рогозин рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку
  • 18.04 17:23
  • 93
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 18.04 17:15
  • 2
Вакансия для Берии
  • 18.04 17:00
  • 573
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.04 16:32
  • 1444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 16:21
  • 14
Индия может стать первым зарубежным покупателем нового танка Т-14 "Армата" - производитель
  • 18.04 16:06
  • 3
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 18.04 15:05
  • 4
Россия завершила создание устаревшего двигателя для Су-57
  • 18.04 14:57
  • 2
Портовая разгрузка
  • 18.04 14:51
  • 26
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 18.04 14:32
  • 1
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 18.04 14:13
  • 7111
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы