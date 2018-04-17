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Вооруженные силы Малайзии испытают ББМ "Тигон" с колесной формулой 6x6

18.04.2018 ЦАМТО 231 0
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Бронемашина "Тигон" (Tigon)
Бронемашина "Тигон" (Tigon).
Источник: Shephard Media

ЦАМТО, 17 апреля. Южнокорейская компания Hanwha Defense Systems и малазийская AVP Engineering представили на выставке DSA 2018 (Defence Services Asia) бронемашину "Тигон" (Tigon) с колесной формулой 6x6.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, ББМ "Тигон" разработана на базе бронированной машины "Блэк Фокс" с колесной формулой 6x6 компании Hanwha Defense Systems с целью ее продажи на рынках стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом первоочередной задачей южнокорейской и малазийской компаний является продажа платформы "Тигон" СВ Малайзии.

ББМ "Тигон" оснащена дизельным двигателем Caterpillar C9.3 мощностью 525 л.с. и автоматической трансмиссией Allison 4500 SP, может развивать максимальную скорость более 110 км/ч по шоссе. Машина обладает улучшенными ходовыми качествами на пересеченной местности по сравнению с "Блэк Фокс", которые эксплуатируются СВ Индонезии. В версии бронетранспортера ББМ обеспечивает перевозку до 11 человек, включая водителя, командира и наводчика.

Новая ББМ не только тяжелее (от 21 до 22 т, в зависимости от выбранного вооружения), чем "Блэк Фокс" (18 т), но и обеспечивает повышенный уровень защиты от обстрела из стрелкового оружия, а также подрывов на минах и самодельных взрывных устройствах.

ББМ "Тигон", которая в ближайшее время пройдет испытания в составе СВ Малайзии, может быть оснащена различными системами вооружения. На выставке DSA-2018 ББМ демонстрируется с дистанционно управляемым модулем вооружения с 12,7-мм пулеметом. Машина может быть оснащена двумя другими ДУМВ – с 30-мм автоматической пушкой или 90-мм орудием.

Разработчики ББМ "Тигон" рассчитывают, что эта бронемашина будет востребована в Малайзии в связи с заменой устаревших ББМ SIBMAS СВ страны. Хотя ББМ SIBMAS должны быть заменены ББМ AV-8 "Гемпита" с колесной формулой 8x8, предположительно, в рамках модернизации СВ Малайзии также намерены приобрести ББМ с колесной формулой 6x6. Характеризуя преимущества ББМ "Тигон", разработчики отмечают, что эта бронемашина может быть развернута в миротворческих миссиях, в которых участвуют ВС Малайзии.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индонезия
Малайзия
Южная Корея
Компании
Allison
Caterpillar

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