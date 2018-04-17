Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота зашел в Лиссабон
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Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Прибытие судна в Балтийск ожидают в конце апреля
КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота, более полугода находящийся в дальнем походе, зашел в Лиссабон, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.
"Минск", выполняющий плановые задачи дальнего похода, 16 апреля совершил деловой заход в столицу и главный порт Португалии - Лиссабон", - сказал он.
18 апреля корабль, пополнив запасы, покинет Лиссабон и начнет переход в Балтийск. Его прибытие ожидают в конце апреля, уточнил Мартов.
Он отметил, что экипаж выполнял задачи по предназначению в Средиземном море, где входил в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.
Корабль вышел в дальний поход 4 октября 2017 года.
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17.04.2018
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