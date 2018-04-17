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Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота зашел в Лиссабон

18.04.2018 ТАСС 241 0
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Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото
Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Прибытие судна в Балтийск ожидают в конце апреля

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота, более полугода находящийся в дальнем походе, зашел в Лиссабон, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.

"Минск", выполняющий плановые задачи дальнего похода, 16 апреля совершил деловой заход в столицу и главный порт Португалии - Лиссабон", - сказал он.

18 апреля корабль, пополнив запасы, покинет Лиссабон и начнет переход в Балтийск. Его прибытие ожидают в конце апреля, уточнил Мартов.

Он отметил, что экипаж выполнял задачи по предназначению в Средиземном море, где входил в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.

Корабль вышел в дальний поход 4 октября 2017 года.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Португалия
Россия
Проекты
БДК 775
БФ

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