Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота зашел в Лиссабон



Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Прибытие судна в Балтийск ожидают в конце апреля

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота, более полугода находящийся в дальнем походе, зашел в Лиссабон, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.

"Минск", выполняющий плановые задачи дальнего похода, 16 апреля совершил деловой заход в столицу и главный порт Португалии - Лиссабон", - сказал он.

18 апреля корабль, пополнив запасы, покинет Лиссабон и начнет переход в Балтийск. Его прибытие ожидают в конце апреля, уточнил Мартов.

Он отметил, что экипаж выполнял задачи по предназначению в Средиземном море, где входил в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.

Корабль вышел в дальний поход 4 октября 2017 года.