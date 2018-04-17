Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Морской тральщик "Иван Антонов" спустят на воду 25 апреля в Петербурге

18.04.2018 РИА Новости 283 0
0
Понравилась новость?
 +2
Тральщик Александр Обухов. архивное фото
Тральщик Александр Обухов. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) "Иван Антонов" проекта 12700 будет спущен на воду на заводе в Санкт-Петербурге 25 апреля, сообщает во вторник пресс-служба Минобороны РФ.

"25 апреля в Санкт-Петербурге на ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" состоится торжественная церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России "Иван Антонов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что свое название корабль получил в честь прославленного снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

"Иван Антонов" будет отличаться улучшенными характеристиками, а также архитектурой корпуса от головного корабля этого проекта "Александр Обухов".

Корабли противоминной обороны проекта 12700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными морскими минами", которые корабль ПМО типа "Иван Антонов" может обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. По оценке Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения проекта 12700 существенно усилят потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Иван Антонов
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
Проекты
пр. 12700

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 18:45
  • 25
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 18.04 18:17
  • 5
Минобороны ускорило выпуск пехотных офицеров
  • 18.04 18:09
  • 9
Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве
  • 18.04 18:07
  • 2
Рогозин рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку
  • 18.04 17:23
  • 93
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 18.04 17:15
  • 2
Вакансия для Берии
  • 18.04 17:00
  • 573
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.04 16:32
  • 1444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 16:21
  • 14
Индия может стать первым зарубежным покупателем нового танка Т-14 "Армата" - производитель
  • 18.04 16:06
  • 3
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 18.04 15:05
  • 4
Россия завершила создание устаревшего двигателя для Су-57
  • 18.04 14:57
  • 2
Портовая разгрузка
  • 18.04 14:51
  • 26
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 18.04 14:32
  • 1
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 18.04 14:13
  • 7111
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы