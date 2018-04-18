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Минобороны ускорило выпуск пехотных офицеров

18.04.2018 Известия.ru 1304 5
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Курсанты
Курсанты.
Источник: © РИА Новости

Военное ведомство на год сократило программу подготовки общевойсковых лейтенантов

Минобороны провело ускоренный выпуск пехотных командиров. Курсанты общевойсковых военных училищ получили лейтенантские погоны в апреле, хотя традиционно это происходит в июне. Причиной стало сокращение учебной программы в вузах Сухопутных войск с пяти до четырех лет. Одновременно смягчены требования к будущим кандидатам в офицеры. Например, для поступления в самое престижное Московское общевойсковое училище достаточно набрать 108 баллов по трем предметам ЕГЭ. По словам экспертов, армии срочно понадобились лейтенанты, чтобы укомплектовать должности во вновь создаваемых частях.

В Минобороны сообщили "Известиям", что в 2018 году был завершен эксперимент по программе четырехлетнего обучения лейтенантов. Он был признан успешным — со следующего года все общевойсковые командиры будут учиться на год меньше, чем ранее. В военных вузах, где осваивают сложные технические специальности, срок обучения останется прежним — пять лет.

В апреле звание лейтенантов получили две категории выпускников: те, кто учился последний год из пяти, и те, кого уже перевели на четырехлетнюю программу обучения. Всего же этой весной училища Сухопутных войск окончили около 2 тыс. офицеров — примерно в три раза больше, чем годом ранее.

К 2012 году, после реформы военного образования в России, осталось четыре училища, которые готовят пехотных командиров. Общевойсковые — в Москве, Новосибирске и Благовещенске, танковое — в Казани. Чтобы поступить в эти учебные заведения, нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. В этом году легче всего будет поступить в Новосибирское и Благовещенское училища, туда принимают абитуриентов, которые в сумме набрали 105 баллов. При этом по математике достаточно иметь всего 27. Для будущих танкистов нижний порог составляет 128 баллов.

В Советском Союзе была сформирована четырехгодичная система профессионального военного образования. Она и сегодня отвечает современным требованиям, рассказал "Известиям" военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

— Срок обучения в четыре года — это наша традиция, подкрепленная многолетним опытом, — рассказал Андрей Кошкин. — Кстати, признанные во всем мире гражданские программы обучения тоже рассчитаны на этот срок. Если проводить аналогию с гражданскими вузами, то офицер учится четыре года в военном училище и становится бакалавром. Вместо магистратуры — два года учебы в военной академии. Если у него есть желание дальше продолжать обучение, офицер идет в адъюнктуру, где защищает докторскую диссертацию.

Как отметил эксперт, в отечественных военных вузах создана уникальная система подготовки лейтенантов. Даже при относительно низкой начальной базе училища выпускают грамотных специалистов. В окопах не потребуется писать сочинения и вычислять интегралы. Командир должен вести людей в бой, умело руководить ими и знать технику.

На пятилетний режим обучения вузы Сухопутных войск были переведены в 1995 году. В то время резко снизился престиж армейской службы. Конкурса в командные училища практически не было. Чтобы привлечь абитуриентов, было решено, помимо военной, давать курсантам гражданскую специальность — например, "менеджер по управлению персоналом" или "инженер по эксплуатации гусеничной и колесной техники". Но из-за роста престижа военной службы необходимость в этом отпала.

Последний раз досрочные выпуски лейтенантов прошли в 1999 и 2000 годах. Тогда армии срочно понадобились офицеры для проведения контртеррористической операции в Чечне. По иронии судьбы, именно эти лейтенанты должны были первыми проучиться пять лет. В итоге они даже не успели защитить дипломы. Только в 2001 году появились первые выпускники училищ, полностью прослушавшие пятилетнюю программу.


Александр Круглов, Богдан Степовой
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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Страны
Россия
Проекты
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Восход
13910
№1
18.04.2018 08:35
Война на носу.

В копилку ССО ещё пару предложений- я там несколько направлений как-то предлагал (подземное, какноэ, промышленный альпинизм и бэйс джампинг), так вот к ним следовало бы добавить IT, в первую очередь направленное на преодоление высокотехнологичных систем охраны и сигнализации, а также на съем информации из компьютерных сетей; и ещё одно - РХБ. т.е. профессиональные физики, химики и биологи, которые в силу своей спортивной подготовки и эмоционально-психологических качеств могут работать в составе РДГ в качестве узких специалистов).
+2
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RU
Воин3D
1618
№2
18.04.2018 08:37
Цитата, Восход сообщ. №1
Война на носу.
+1
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RU
Восход
13910
№3
18.04.2018 12:46
Подразделения отдельной бригады морской пехоты ТОФ во Владивостоке на днях получило пополнение в лице молодых лейтенантов. На полгода раньше обычного.

Новоиспеченные офицеры Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К. Рокоссовского (бывшего Владивостокского пехотного училища) буквально в апреле сдали государственные экзамены, в последний раз прошли торжественным строем по плацу на берегу Амура, получили новенькие погоны и направления в войска. Не отгуляв положенного отпуска, весь выпуск отправился к местам дислокации своих строевых частей.
0
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RU
4KOt
426
№4
18.04.2018 14:59
+1
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RU
aleks55
672
№5
18.04.2018 18:17
Это мы проходили в 70-е. Но потом в академии срок обучения три года, для 4-х годичников и 2-для 5-годичного обучения.
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