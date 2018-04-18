Минобороны ускорило выпуск пехотных офицеров

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Военное ведомство на год сократило программу подготовки общевойсковых лейтенантов

Минобороны провело ускоренный выпуск пехотных командиров. Курсанты общевойсковых военных училищ получили лейтенантские погоны в апреле, хотя традиционно это происходит в июне. Причиной стало сокращение учебной программы в вузах Сухопутных войск с пяти до четырех лет. Одновременно смягчены требования к будущим кандидатам в офицеры. Например, для поступления в самое престижное Московское общевойсковое училище достаточно набрать 108 баллов по трем предметам ЕГЭ. По словам экспертов, армии срочно понадобились лейтенанты, чтобы укомплектовать должности во вновь создаваемых частях.

В Минобороны сообщили "Известиям", что в 2018 году был завершен эксперимент по программе четырехлетнего обучения лейтенантов. Он был признан успешным — со следующего года все общевойсковые командиры будут учиться на год меньше, чем ранее. В военных вузах, где осваивают сложные технические специальности, срок обучения останется прежним — пять лет.

В апреле звание лейтенантов получили две категории выпускников: те, кто учился последний год из пяти, и те, кого уже перевели на четырехлетнюю программу обучения. Всего же этой весной училища Сухопутных войск окончили около 2 тыс. офицеров — примерно в три раза больше, чем годом ранее.

К 2012 году, после реформы военного образования в России, осталось четыре училища, которые готовят пехотных командиров. Общевойсковые — в Москве, Новосибирске и Благовещенске, танковое — в Казани. Чтобы поступить в эти учебные заведения, нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. В этом году легче всего будет поступить в Новосибирское и Благовещенское училища, туда принимают абитуриентов, которые в сумме набрали 105 баллов. При этом по математике достаточно иметь всего 27. Для будущих танкистов нижний порог составляет 128 баллов.

В Советском Союзе была сформирована четырехгодичная система профессионального военного образования. Она и сегодня отвечает современным требованиям, рассказал "Известиям" военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

— Срок обучения в четыре года — это наша традиция, подкрепленная многолетним опытом, — рассказал Андрей Кошкин. — Кстати, признанные во всем мире гражданские программы обучения тоже рассчитаны на этот срок. Если проводить аналогию с гражданскими вузами, то офицер учится четыре года в военном училище и становится бакалавром. Вместо магистратуры — два года учебы в военной академии. Если у него есть желание дальше продолжать обучение, офицер идет в адъюнктуру, где защищает докторскую диссертацию.

Как отметил эксперт, в отечественных военных вузах создана уникальная система подготовки лейтенантов. Даже при относительно низкой начальной базе училища выпускают грамотных специалистов. В окопах не потребуется писать сочинения и вычислять интегралы. Командир должен вести людей в бой, умело руководить ими и знать технику.

На пятилетний режим обучения вузы Сухопутных войск были переведены в 1995 году. В то время резко снизился престиж армейской службы. Конкурса в командные училища практически не было. Чтобы привлечь абитуриентов, было решено, помимо военной, давать курсантам гражданскую специальность — например, "менеджер по управлению персоналом" или "инженер по эксплуатации гусеничной и колесной техники". Но из-за роста престижа военной службы необходимость в этом отпала.

Последний раз досрочные выпуски лейтенантов прошли в 1999 и 2000 годах. Тогда армии срочно понадобились офицеры для проведения контртеррористической операции в Чечне. По иронии судьбы, именно эти лейтенанты должны были первыми проучиться пять лет. В итоге они даже не успели защитить дипломы. Только в 2001 году появились первые выпускники училищ, полностью прослушавшие пятилетнюю программу.

Александр Круглов, Богдан Степовой