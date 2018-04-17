Директоров предприятий Минобороны ждут проверки и экзамены



Здание Минобороны РФ.

Источник: © Роман Канащук/ТАСС Здание Минобороны РФ.Источник: © Роман Канащук/ТАСС

Военное ведомство ужесточает процедуру назначения руководителей ФГУПов

Министерство обороны серьезно ужесточило требования к директорам подведомственных Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). В последнее время количество таких структур в военном ведомстве значительно выросло. К предприятиям, которые обеспечивают армию продовольствием, управляют жильем и гостиничным хозяйством, добавились подразделения бывшего Спецстроя.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, в ведомстве подготовлен приказ "О комиссии по проведению конкурса на замещение должностей руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и комиссии по проведению аттестации руководителей ФГУП...". Сейчас проект документа находится на стадии внутриведомственных согласований.

В 2014 году в Министерство обороны входило более 40 ФГУПов. Такой статус имели гостиничные хозяйства, управляющие компании и предприятия, обеспечивающие воинские части продовольствием. Однако в прошлом году было ликвидировано Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой). Вместо него было создано 16 новых ФГУПов в структуре военного ведомства. Они отвечают за строительство специальных объектов для Вооруженных сил.

Помимо расширения списка унитарных предприятий, это значительно увеличило суммарный объем бюджетных средств, которыми оперируют их руководители. Точная сумма, которая поступает в их распоряжение, неизвестна: с 2016 года закупки в рамках государственного оборонного заказа ведутся в закрытом режиме.

В приказе Минобороны говорится, что при ведомстве будут созданы две комиссии: для проведения конкурса на замещение должностей руководителей ФГУПов и для переаттестации. В их состав войдут представители Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ и Росимущества.

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Конкурс на замещение должности руководителя ФГУПа будет проходить в два этапа. Вначале соискателям предстоит ответить на вопросы, касающиеся их возможной будущей деятельности. Количество неправильных ответов не должно превышать 25%. После этого комиссия рассмотрит программы развития соответствующего ФГУПа, подготовленные соискателями. Именно этот документ станет главным критерием при принятии решения.

Решение о сроках и периодичности переаттестации руководителей ФГУПов будет принимать руководство Минобороны. Директорам за полтора часа придется ответить на 50 вопросов. Первый этап переаттестации будет признан успешным, если две трети ответов окажутся правильными. Окончательное решение о соответствии директора занимаемой должности члены комиссии примут после собеседования с ним.

При принятии решений комиссии также будут учитывать послужной список соискателей, опыт работы, участие в противоправных деяниях и результаты специальных проверок.

Новый порядок назначения руководителей военных ФГУПов и массовую их переаттестацию председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов связывает со скандалами в Спецстрое в последние годы существования этой структуры.

— Было требование главы государства о наведении порядка в сфере госзаказа, — рассказал "Известиям" Кирилл Кабанов. — В рамках оборонзаказа ведутся госзакупки на большие суммы. Сейчас они по объективным причинам проходят в закрытом режиме. Поэтому очень важно в этой сфере наладить четкую работу, свести на нет случаи злоупотреблений.

После переаттестации возможны серьезные изменения в руководстве унитарных предприятий, считает член российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— В руководстве ФГУПов при действующем министре существенных перестановок пока еще не было, — рассказал "Известиям" Олег Жердев.

В 2014–2016 годах прошли аресты руководителей Спецстроя по обвинению в хищениях при строительстве космодрома Восточный и на ряде других объектов. Под следствие попали начальник одного из главных управлений Александр Шашкин, бывший глава ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман. Тогда же были арестованы два заместителя директора Спецстроя — Александр Загорулько и Александр Буряков. Обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве Загорулько заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признав свою вину.

Справка "Известий" В 2017 году Главная военная прокуратура завела почти 5 тыс. уголовных дел.

Кроме того, были пресечены более 2,5 тыс. должностных преступлений, в том числе связанных с присвоением денежных средств и имущества, растратой и взяточничеством. В государственную казну было возвращено свыше 5,5 млрд рублей. В прошлом году военные прокуроры предотвратили более 12 тыс. нарушений законов при исполнении гособоронзаказа, ущерб от которых мог бы превысить 11 млрд рублей.

Александр Круглов, Богдан Степовой