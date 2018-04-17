Военнослужащий запаса сможет дослужиться до полковника



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: РИА Новости Военнослужащие ВС РФ.Источник: РИА Новости

Минобороны создало специальные аттестационные комиссии для присвоения званий "запасникам"

Военнослужащий запаса сможет, оставаясь "на гражданке", дослужиться до полковника. Впервые в истории отечественного Минобороны при военкоматах будут созданы специальные аттестационные комиссии. Именно они будут решать, достоин ли кандидат получить очередную звезду на погоны. При этом комиссия будет принимать во внимание военное образование, состояние здоровья, моральные и деловые качества претендента. По мнению экспертов, новый подход будет стимулировать военнослужащих запаса повышать квалификацию.

Как рассказали "Известиям" в военном ведомстве, приказ министра обороны "О порядке проведения аттестации для присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации" уже действует. Новый документ объединил и упорядочил требования к офицерам запаса, претендующим на получение очередного воинского звания.

При республиканских, краевых и областных военкоматах появятся аттестационные комиссии. Их заседания будут проводиться раз в квартал. В состав каждой комиссии войдут четыре сотрудника соответствующего комиссариата и один представитель органов государственной власти.

Всех офицеров запаса разделят на две категории — приписанных к воинской части и состоящих на общем учете в военкомате. Первых будут вносить в список кандидатов на повышение звания автоматически. В случае объявления мобилизации эти офицеры должны явиться в определенную воинскую часть, где за ними уже закреплена должность.

"Запасник", стоящий на общем учете в военкомате, тоже сможет получить очередное звание. Но для этого ему нужно написать соответствующее заявление. Вопрос вынесут на рассмотрение одной из аттестационных комиссий. Решение она примет после завершения срока пребывания офицера в текущем воинском звании.

Легче всего будет стать старшим лейтенантом. Для этого достаточно получить положительное заключение аттестационной комиссии и пройти медицинское освидетельствование. От капитана и выше процедура присвоения очередного звания значительно усложняется. Кандидату предстоит пройти сборы и переподготовку. По их итогам придется сдать зачеты.

В законодательстве указаны минимальные интервалы времени между присвоениями очередного воинского звания. Так, старший лейтенант через четыре года сможет стать капитаном. Майору придется пять лет ждать звания подполковника. Офицер запаса сможет дослужиться не более чем до полковника.

При этом военнослужащим запаса теперь будут присваивать и внеочередные звания. Таким образом ведомство собирается дать им стимул для повышения квалификации. Здесь персональное решение по каждому офицеру будет принимать министр обороны.

Новые правила предусматривают меры против злоупотреблений в военкоматах, рассказал "Известиям" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— Появление в аттестационных комиссиях гражданского чиновника должно свести случаи злоупотреблений служебным положением к минимуму, — рассказал эксперт. — А в случае если комиссия откажется присваивать очередное звание, офицер сможет опротестовать это решение в суде.

В запасе числятся офицеры, не находящиеся на действительной военной службе. За счет "запасников" повышаются мобилизационные возможности государства в случае крупномасштабной войны. Нередко их путают с офицерами в отставке, которые перестали быть военнообязанными по возрасту, состоянию здоровья или иным причинам.

Александр Круглов