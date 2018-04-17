Поставки Вьетнаму танков Т-90С будут завершены к концу 2019 года
|
|
Танк Т-90С.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия к концу 2019 года завершит поставки танков Т-90С по контракту с Вьетнамом, сообщил "Интерфаксу" военно-дипломатический источник.
"Поставки танков Т-90С/СК Вьетнаму начаты, до конца 2019 года исполнение этого контракта должно быть завершено", - заявил информированный собеседник агентства.
В публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что Россия поставит заказчику "704" (Вьетнам) 64 танка Т-90С/СК.
7 февраля заместитель главы ФСВТС России Михаил Петухов сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Вьетнаму партию танков Т-90С/Т-90СК в соответствии с оговоренными контрактом сроками,
"Поставку партии танков Т-90С/СК планируется осуществить в сроки, предусмотренные контрактом", - сказал М.Петухов.
В ноябре 2017 года М.Петухов на оборонной выставке в Таиланде заявил "Интерфаксу", что Россия начала реализацию контракта на поставку Вьетнаму танков.
"В результате серии переговоров российских и вьетнамских экспертов был подписан контракт на поставку танков Т-90С и Т-90СК. В настоящее время стороны приступили к его реализации", - заявил тогда М.Петухов.
Т-90 - российский основной боевой танк.
|
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.04.2018 Первые Т-90С/СК уже во Вьетнаме. Контракт рассчитан до 2019 года
16.04.2018 Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
10.04.2018 Российские танки Т-90С в Ираке
02.04.2018 ArmHiTech-2018: какую роль играет в Армении оружие из России
21.02.2018 Между РФ и Ираком были подписаны контракты в сфере ВТС на $4 млрд, они выполняются - посол Ирака в Москве
08.02.2018 Россия поставит Вьетнаму танки в оговоренные контрактом сроки - ФСВТС
16.11.2017 Россия начала реализацию контракта на поставку танков Т-90С в Ирак
08.11.2017 Россия начала поставки танков Т-90С/СК во Вьетнам