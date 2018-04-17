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Поставки Вьетнаму танков Т-90С будут завершены к концу 2019 года

18.04.2018 Интерфакс-АВН 313 0
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Танк Т-90С
Танк Т-90С.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия к концу 2019 года завершит поставки танков Т-90С по контракту с Вьетнамом, сообщил "Интерфаксу" военно-дипломатический источник.

"Поставки танков Т-90С/СК Вьетнаму начаты, до конца 2019 года исполнение этого контракта должно быть завершено", - заявил информированный собеседник агентства.

В публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что Россия поставит заказчику "704" (Вьетнам) 64 танка Т-90С/СК.

7 февраля заместитель главы ФСВТС России Михаил Петухов сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Вьетнаму партию танков Т-90С/Т-90СК в соответствии с оговоренными контрактом сроками,

"Поставку партии танков Т-90С/СК планируется осуществить в сроки, предусмотренные контрактом", - сказал М.Петухов.

В ноябре 2017 года М.Петухов на оборонной выставке в Таиланде заявил "Интерфаксу", что Россия начала реализацию контракта на поставку Вьетнаму танков.

"В результате серии переговоров российских и вьетнамских экспертов был подписан контракт на поставку танков Т-90С и Т-90СК. В настоящее время стороны приступили к его реализации", - заявил тогда М.Петухов.

Т-90 - российский основной боевой танк.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Вьетнам
Россия
Таиланд
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
ФСВТС РФ

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