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РКК "Энергия": сделка по продаже "Морского старта" завершена

18.04.2018 Интерфакс-АВН 286 0
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Морской старт
Плавучий космодром Морской старт.
Источник: © Фото : Sea Launch SA

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" продала свои активы проекта "Морской старт" компании S7 Group, сообщили во вторник в корпорации.

"Сегодня, 17 апреля, завершена сделка по продаже группой компаний "Энергия" активов проекта "Морской старт" S7 Group", - говорится в заявлении корпорации.

Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

Предварительное соглашение о продаже комплекса "Морской старт" было подписано в конце 2016 года на Международном астронавтическом конгрессе в Гвадалахаре (Мексика). Соглашение, устанавливающее окончательные условия сделки, было заключено в декабре того же года.

Для выполнения соглашения требовалось получить разрешительные документы от государственных органов России и США. Кроме того, было необходимо подписать несколько соглашений между организациями, участвовавшими в проекте, об урегулировании имеющихся между ними определенных обязательств.

"В настоящий момент все эти условия выполнены. Это позволило завершить сделку и сделать соответствующие записи в судовом реестре о переходе к покупателям прав собственности на суда, а также подписать передаточные акты, удостоверяющие отчуждение покупателям оборудования. С продавцами произведен окончательный расчет", - заявляют в "Энергии".
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Энергия РКК
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Морской старт

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