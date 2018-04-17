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Россия через год отправит на Луну малый посадочный модуль - Рогозин

18.04.2018 Интерфакс-АВН 343 0
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Макет станции "Луна-25"
Макет станции "Луна-25".
Источник: ТАСС

Россия не собирается навязываться США при освоении Луны

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не будет навязываться США при освоении Луны, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Мы точно не будем вести никаких переговоров, чтобы навязываться к американцам в партнеры. Ситуация далеко не такая уж катастрофичная и драматичная. Что касается Луны, мы в 2019 г. собираемся отправить станцию "Луна-25", это малый посадочный модуль, который должен прилуниться", - сказал Д.Рогозин в интервью каналу РБК-ТВ.

Он пояснил, что запуск "Луны-25" позволит оценить технические решения, закладываемые в большие космические аппараты, создаваемые в рамках программы по освоению Луны.

"В 2022, 2023 и после 2025 г. будут еще построены станции, в том числе, те, которые будут работать на орбите Луны. Посадочный модуль будет опускаться на поверхность, входить в слой лунного грунта. Конечно, здесь кооперация была бы очень хороша, но не любой ценой: мы точно не пойдем в подмастерья", - заявил вице-премьер.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна

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