Россия через год отправит на Луну малый посадочный модуль - Рогозин



Макет станции "Луна-25".

Источник: ТАСС Макет станции "Луна-25".Источник: ТАСС

Россия не собирается навязываться США при освоении Луны

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не будет навязываться США при освоении Луны, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Мы точно не будем вести никаких переговоров, чтобы навязываться к американцам в партнеры. Ситуация далеко не такая уж катастрофичная и драматичная. Что касается Луны, мы в 2019 г. собираемся отправить станцию "Луна-25", это малый посадочный модуль, который должен прилуниться", - сказал Д.Рогозин в интервью каналу РБК-ТВ.

Он пояснил, что запуск "Луны-25" позволит оценить технические решения, закладываемые в большие космические аппараты, создаваемые в рамках программы по освоению Луны.

"В 2022, 2023 и после 2025 г. будут еще построены станции, в том числе, те, которые будут работать на орбите Луны. Посадочный модуль будет опускаться на поверхность, входить в слой лунного грунта. Конечно, здесь кооперация была бы очень хороша, но не любой ценой: мы точно не пойдем в подмастерья", - заявил вице-премьер.