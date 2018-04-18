Индия может стать первым зарубежным покупателем нового танка Т-14 "Армата" - производитель
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Российский танк Т-14 "Армата".
Источник: rg.ru
"Армата" будет принята на вооружение российской армии не ранее 2020 года
Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Индия может стать первым иностранным покупателем нового российского танка Т-14 "Армата", сообщил во вторник "Уралвагонзавод" (УВЗ).
"Интерес к новейшему российскому танку со стороны Индии говорит о том, что в перспективе страна сможет стать его первым иностранным покупателем. А если отталкиваться от лозунга Make in India, то вполне возможно и производителем", - сообщил "Уралвагонзавод" во вторник на своей странице в социальных сетях по итогам оружейной выставки Defexpo India - 2018.
В УВЗ заявили, что боевая машина поддержки танков "Терминатор" уже готова к поставкам на экспорт, поставок за рубеж "Арматы" нужно будет подождать.
"Если первую машину УВЗ уже готов поставлять на экспорт, то новый танк индийской стороне предстоит подождать", - сообщил "Уралвагонзавод".
"Армата" только в конце этого года завершит этап заводских - пробеговых испытаний. Ее появление на вооружении ожидается не ранее 2020 года", - говорится в сообщении.
"Уралвагонзавод" - единственный в России разработчик и производитель танков.
"Уралвагонзавод" сотрудничает с Индией в области поставки бронетехники.
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17.04.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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gerrfrost
3568
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№1
18.04.2018 10:11
Цитата, q
"Интерес к новейшему российскому танку со стороны Индии говорит о том, что в перспективе страна сможет стать его первым иностранным покупателем. А если отталкиваться от лозунга Make in India, то вполне возможно и производителем", - сообщил "Уралвагонзавод"
Усебя ничего нет, давай быстрее сольем за бугор... Бабло важнее. Нас...рать, что технологии уйдут..
Д...б...
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Геннадий Гущин
245
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№2
18.04.2018 11:51
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
Усебя ничего нет, давай быстрее сольем за бугор...Сказано же, что даже если Индия решит покупать "Арматы", то её придётся подождать. А учитывая, сколько тянется история с FGFA, индийцы и сами процесс затянут.
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штурм
3776
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№4
18.04.2018 12:51
Индусы сольют все секреты в США как и в случае с АПЛ НЕРПА.
Пока ВС РФ не получат 2-3 тысячи АРМАТ никаких продаж....
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Воин3D
1618
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№5
18.04.2018 13:04
Цитата, штурм сообщ. №4
Индусы сольют все секреты в США как и в случае с АПЛ НЕРПА.Только в 2030 году. И не ранее начинать продажи. Иначе, какой смысл делать для себя 2-3 тысячи танков, потом продавать образцы за бугор, чтобы против электроники нашли быстрые и дешевые способы противодействия?
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Геннадий Гущин
245
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№6
18.04.2018 14:25
Цитата, Воин3D сообщ. №5
Иначе, какой смысл делать для себя 2-3 тысячи танков, потом продавать образцы за бугор, чтобы против электроники нашли быстрые и дешевые способы противодействия?Не обязательно поставлять танк на экспорт с такой же электроникой, как и в собственную армию. В СССР традиционно экспортные модификации танков имели упрощённое оборудование и бронезащиту. А экспортные поставки Т-14 могут увеличить размеры серии и снизить стоимость. Можно даже создать специальный экспортный танк на основе платформы "Армата" и наработок по Т-90МС. Испытывают же БМП-К на основе "Бумеранга". В любом случае, в ближайшие несколько лет новый танк на экспорт ни кому поставлять не будут.
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А.С.Б.
2993
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№7
18.04.2018 14:29
так а деньги то Индия найдёт?...только что жаловались что с400 им не по карману...
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Олег Бахарев
2097
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№8
18.04.2018 14:35
Цитата, штурм сообщ. №4
Индусы сольют все секреты в США как и в случае с АПЛ НЕРПА.С Нерпой индусы ничего никому не слили. Все расхожие домыслы на этот счёт обычный информационный фейк. По договору лизинга на АПЛ всегда дежурят российские офицеры, контроллирующие доступ на АПЛ всех неуставных лиц.
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Геннадий Гущин
245
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№9
18.04.2018 15:10
Цитата, А.С.Б. сообщ. №7
так а деньги то Индия найдёт?...только что жаловались что с400 им не по карману...Торгуются. Индийская армия закупает ЗРК "Акаш", который, по сути, модернизированный "Квадрат", по цене дороже, чем "Триумф". Его "успешно" разрабатывают и испытывают с 1983 года. И "Акаш" до сих пор не работает как нужно.
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А.С.Б.
2993
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№10
18.04.2018 15:17
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №9
Торгуются. Индийская армия закупает ЗРК "Акаш", который, по сути, модернизированный "Квадрат", по цене дороже, чем "Триумф". Его "успешно" разрабатывают и испытывают с 1983 года. И "Акаш" до сих пор не работает как нужно.так какой смысл сравнивать то, что индийцы называют национальной разработкой...программой развития собственного ВПК... и чистым импортом, фактически, хоть и качественным?...Акаш...ну поддерживают собственного производителя....вот на импорт денег и не нашлось...жалуются...вот...
ясно, что и Арджун может быть по цене Арматы для МО Индии...так Армате то от этого не легче...бюджет то у индийцев не резиновый...что индийцы предпочтут...ещё вопрос..
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leonbor12
938
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№11
18.04.2018 15:25
"Армата" только в конце этого года завершит этап заводских - пробеговых испытаний"
Чего-то я не понял: Заводские испытания проводятся ДО представления изделия на ГОСУДАРСТВЕННЫЕ испытания.
Согласно статье еще ведутся ЗАВОДСКИЕ испытания, а значит ГИ только предстоят!
После завершения ЗИ и доработки изделия, при необходимости, по их результатам.
То есть о приемке танка на вооружение речь пока идти не может. А все покупатели покупают только то оружие, которое прошло ВСЕ испытания и принято на вооружение.
Так что пока речь о поставках на экспорт, как мне кажется, преждевременна.
Надо еще несколько лет ждать.
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Геннадий Гущин
245
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№12
18.04.2018 16:15
Цитата, А.С.Б. сообщ. №10
Акаш...ну поддерживают собственного производителя....вот на импорт денег и не нашлось...жалуются...вот...Индийские военные, как раз, жалуются на поддержку отечественных бракоделов. Им на этой технике воевать, если что. И даже если не найдут нужной суммы на закупку, значит придётся покупать меньшее количество техники.
Цитата, А.С.Б. сообщ. №10
ясно, что и Арджун может быть по цене Арматы для МО Индии...От "Арджуна" армия отбрыкивается. А так, индийцы могут и "Абрамсы" купить дороже "Арджуна", если их политикам достаточно привлекательные условия откатов предложат. Индия сложный клиент.
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штурм
3776
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№13
18.04.2018 16:16
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №6
В СССР традиционно экспортные модификации танков имели упрощённое оборудование и бронезащиту.
В случае с самолётом 5-го поколения это уже не прокатывает, Индусы хотят всё лучше чем у нас...
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А.С.Б.
2993
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№14
18.04.2018 16:21
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №12
Индийские военные, как раз, жалуются на поддержку отечественных бракоделов.ну да)))...у всего есть обратная сторона...поддержали национального производителя...потребитель скулить стал...бывает...
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