Индия может стать первым зарубежным покупателем нового танка Т-14 "Армата" - производитель



Российский танк Т-14 "Армата".

Источник: rg.ru Российский танк Т-14 "Армата".Источник: rg.ru

"Армата" будет принята на вооружение российской армии не ранее 2020 года

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Индия может стать первым иностранным покупателем нового российского танка Т-14 "Армата", сообщил во вторник "Уралвагонзавод" (УВЗ).

"Интерес к новейшему российскому танку со стороны Индии говорит о том, что в перспективе страна сможет стать его первым иностранным покупателем. А если отталкиваться от лозунга Make in India, то вполне возможно и производителем", - сообщил "Уралвагонзавод" во вторник на своей странице в социальных сетях по итогам оружейной выставки Defexpo India - 2018.

В УВЗ заявили, что боевая машина поддержки танков "Терминатор" уже готова к поставкам на экспорт, поставок за рубеж "Арматы" нужно будет подождать.

"Если первую машину УВЗ уже готов поставлять на экспорт, то новый танк индийской стороне предстоит подождать", - сообщил "Уралвагонзавод".

"Армата" только в конце этого года завершит этап заводских - пробеговых испытаний. Ее появление на вооружении ожидается не ранее 2020 года", - говорится в сообщении.

"Уралвагонзавод" - единственный в России разработчик и производитель танков.

"Уралвагонзавод" сотрудничает с Индией в области поставки бронетехники.