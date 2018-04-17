После завершения бросковых испытаний МБР "Сармат" будут запускать на дальность полета - Рогозин



Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат.Источник: © Минобороны РФ

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новую межконтинентальную ракету "Сармат" после завершения бросковых испытаний будут запускать на дальность полета, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Наш тяжелый ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат" проходит бросковые испытания. Это - очень важный этап, после которого начнутся и более сложные испытания: на определенную дальность", - сказал Д.Рогозин в интервью каналу РБК-ТВ.

Он отметил, что часть новых вооружений, представленных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта, уже принимается на вооружение, остальные проходят испытания.

Вице-премьер, курирующий военно-промышленный комплекс, заявил, что до послания главы государства знал о создаваемых новых типах вооружений, но не ожидал, что они будут озвучены 1 марта.

"Этого я не знал, но я знал суть этих программ", - сказал Д.Рогозин.

1 марта в послании Федеральному Собранию В.Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам В.Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").