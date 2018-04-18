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Рогозин выступает за создание единой ракетно-космической структуры

18.04.2018 Интерфакс-АВН 428 1
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Вся ракетно-космическая отрасль России должна работать в едином комплексе, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Мне приписывают, но это не так. Если вы меня спросите, что я по этому поводу думаю, я скажу, что я так и думаю: не о холдинге, а о единой ракетно-космической промышленности," - сказал Д.Рогозин в интервью каналу РБК-ТВ, комментируя сообщения в СМИ о планах по созданию в России единой ракетно-космической корпорации.

По его мнению, развитию российской космической отрасли мешает отсутствие единого центра принятия решений.

"Мы же не можем, как Илон Маск, возвращать нашу ракету. Почему? Потому что они стартуют с Канаверал и подгоняют платформу в ту точку, где свечкой должна сесть первая ступень. Мы-то где ее сажать будем? В Якутии что ли? Это невозможно из-за физических и географических особенностей", - сказал Д.Рогозин.

Он предложил применять другой способ посадки отработавших ступеней на Землю.

"Если мы хотим перейти к возвращаемым ступеням, она должна у нас из вертикали переложиться в горизонт и на двигателях, с крылышками, которые должны раскрыться, самолетным образом вернуться на ближайший аэродром. Но это уже совмещение с авиацией. Авиационные и космические технологии сопрягаемы", - сказал вице-премьер.

В марте газета "Известия", ссылаясь на несколько высокопоставленных источников в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, сообщила о том, что в России может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг.

"В состав такой структуры планируется включить госкорпорацию "Роскосмос", концерны ВКО "Алмаз-Антей" и "РТИ Системы", а также корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ)", - пишет газета.

Источники "Известий" в этих холдингах сообщали, что идея создания новой мегакорпорации принадлежит вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему оборонный комплекс и космическую отрасль. "Причем изначальный замысел был еще грандиознее: объединить авиастроительные компании и госкорпорацию "Роскосмос", - сказано в публикации.

"В общей сложности информация подтверждена семью независимыми источниками", - утверждается в публикации.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Роскосмос
РТИ им. Минца
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
snc
632
№1
18.04.2018 12:48
Про чтобы убрать внутреннюю конкуренцию в космоотрасли это здравая мысль, внешней вполне достаточно, а по техническим вопросам лучше бы г-н Рогозин молчал, не позорился.
-1
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