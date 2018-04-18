Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве
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Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что готов занять любую должность в новом правительстве.
"Любая должность, которая соответствует моим профессиональным навыкам и даст возможность централизовать наших главных конструкторов - безусловно, эта должность будет востребована. Я говорю не только о себе, а обо всем том классе людей, которые служат своему отчеству и служат своему президенту и считают его лидером нашей большой страны",- сказал Рогозин во вторник в эфире телеканала РБК, отвечая на вопрос о том, кем он себя видит после смены правительства
Он также отметил, что пока не обдумывал, чем займется после ухода из правительства
"У меня пока таких планов нет", - сказал вице-премьер.
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17.04.2018
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NANOBOT
1109
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№1
18.04.2018 09:35
Пресс-секретарем тоже устроит? Как раз по профилю, пи..бол-международник.
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А.С.Б.
2993
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№2
18.04.2018 09:56
на пенсию...мемуары писать...медаль...грамоту...спасибо, конечно, но результаты ошеломительными не кажутся...
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siamsky
984
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№3
18.04.2018 10:06
Куда ж без него, специалиста с уникальными компетенциями. Кто ещё сможет "централизовать главных конструкторов"?! :)
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Байкал57
738
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№5
18.04.2018 11:45
Редиски(по Сталину - красные снаружи, белые внутри). Жулик всегда притворяется честным, и как захочет скиздить особо много, первым делом обещает построить храм на свои деньги.
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Олег Бахарев
2097
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№6
18.04.2018 14:19
Из всех вицепремьеров Рогозин самый достойный. Может кто хотел бы на его месте видеть Шувалова, Дворковича или Мутко? 8)
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А.С.Б.
2993
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№7
18.04.2018 14:25
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №6
Из всех вицепремьеров Рогозин самый достойный. Может кто хотел бы на его месте видеть Шувалова, Дворковича или Мутко? 8)умиляет такая логика...профессионала оценивают по результатам...Хотели бы видеть профессионала на месте Рогозина...а не профессионального балабола...
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Воин3D
1618
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№8
18.04.2018 16:53
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №6
Из всех вицепремьеров Рогозин самый достойный. Может кто хотел бы на его месте видеть Шувалова, Дворковича или Мутко?Это как из разных сортов гоу..на выбирать. Ну и логика...
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