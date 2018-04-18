Рогозин рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин во вторник в эфире телеканала РБК рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку, и информировал правоохранительные органы.
"Ну, мне давали уже взятку - я спускал с лестницы и сразу заявлял в соответствующие органы. Люди были арестованы, поэтому здесь все нормально", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналиста, ударит ли он по лицу того, кто попытается ему дать взятку, или подаст на него в суд.
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17.04.2018
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штурм
3776
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№2
18.04.2018 18:07
Цитата, q
"Ну, мне давали уже взятку - я спускал с лестницы и сразу заявлял в соответствующие органы. Люди были арестованы, поэтому здесь все нормально",
а с чего годовой доход в три раза вырос?
ракеты не летают, спутники на орбиту не выводятся при строительстве военных объектов многомиллионные хищения.....
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