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Рогозин рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку

18.04.2018 РИА Новости 615 2
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин во вторник в эфире телеканала РБК рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку, и информировал правоохранительные органы.

"Ну, мне давали уже взятку - я спускал с лестницы и сразу заявлял в соответствующие органы. Люди были арестованы, поэтому здесь все нормально", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналиста, ударит ли он по лицу того, кто попытается ему дать взятку, или подаст на него в суд.
17.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
№1
sergeisizov
Удалено 2018.04.18 13:04 / Спам
RU
штурм
3776
№2
18.04.2018 18:07
Цитата, q
"Ну, мне давали уже взятку - я спускал с лестницы и сразу заявлял в соответствующие органы. Люди были арестованы, поэтому здесь все нормально",

а с чего годовой доход в три раза вырос?

ракеты не летают, спутники на орбиту не выводятся при строительстве военных объектов многомиллионные хищения.....
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