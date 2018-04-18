Рогозин рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин во вторник в эфире телеканала РБК рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку, и информировал правоохранительные органы.

"Ну, мне давали уже взятку - я спускал с лестницы и сразу заявлял в соответствующие органы. Люди были арестованы, поэтому здесь все нормально", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналиста, ударит ли он по лицу того, кто попытается ему дать взятку, или подаст на него в суд.