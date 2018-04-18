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Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска

18.04.2018 ИноСМИ 357 1
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БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби
БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.
Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин

Новая российская боевая машина поддержка танков "Терминатор", созданная на "Уралвагонзаводе", способна поддерживать основные танки в бою против пехоты противника в городских условиях, а также на сложной местности. Эта машина для поддержки танков может вести огонь из скорострельных пушек, а также запускать управляемые ракеты. Русские закупают эти машины в небольшом количестве для дальнейшей отработки самой концепции, а также для обеспечения экспортных заказов.

"Боевая машина поддержки танков, получившая название "Терминатор", в настоящее время принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армию, - сказал в интервью агентству ТАСС представитель компании-изготовителя "Уралвагонзавода". - Первая партия машин уже передана военным".

"Терминатор" - уникальная машина, созданная на шасси танка Т-72 или танка Т-90 (в зависимости от модели), но без основной 125-миллиметровой танковой пушки. Вместо этого на нем установлены две 30-миллиметровые автоматические пушки, крупнокалиберный пулемет, а также противотанковые ракеты "Атака-Т". По данным агентства ТАСС, машина предназначена для огневой поддержки бронетанковых войск "в наступательных операциях, в том числе для нейтрализации живой силы противника, вооруженных мобильными противотанковыми ракетными системами".

Российские военные особо не нуждаются в "Терминаторах", поскольку у них в распоряжении уже имеется богатый арсенал весьма эффективных боевых бронемашин, и поэтому первоначальный заказ будет небольшим, пока не будет доказана эффективность новой модели. Вместе с тем "Терминатор" может стать "хитом" на экспортном рынке, особенно в тех странах, которые ведут боевые действия против повстанцев на сложной местности.

"Особой потребности в нем нет, поэтому заказ этой платформы, вероятно, будет небольшим, но "Терминатор" может оказаться успешным на экспортном рынке", - отметил в беседе с корреспондентом журнала "Нэшнл интерест" (National Interest) Майкл Кофман (Michael Kofman), эксперт по российским вооруженным силам Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses).

Обеспечение экспортных заказов - одна из причин приобретения "Терминаторов" российской армией. Небольшое количество закупленных бронемашин позволит "Уралвагонзаводу" создать линию по производству "Терминаторов". Экспортные заказы помогут российской оборонной промышленности доработать эту концепцию, а также компенсировать затраты на создание производственной линии. "Они подготовят производственную линию, надеясь тем самым привлечь экспортные заказы", - сказал Кофман.

Что касается более широкого контекста, то российская армия продолжает проводить эксперименты с концепцией "Терминатора", поскольку эта машина показывает свою перспективность и может в будущем фундаментально изменить методы использования бронетехники на поле боя. На самом деле эта новая боевая машина может появиться в Сирии для проведения испытаний в боевых условиях. Если "Терминатор" окажется успешным, то он сможет существенным образом изменить методы ведения боевых действий бронетанковыми войсками.

"Российские бронетанковые силы переосмысливают роль боевых машин пехоты (БМП) на боле боя, а также занимаются поиском альтернативных моделей бронемашин для поддержки продвижения бронетехники, - отметил Кофман. - Предстоит решить вопрос о том, какой способ поддержки танков на поле боя является лучшим, а ответ состоит в том, что БМП должны обладать определенной живучестью, а также предоставлять значительную дополнительную огневую поддержку в добавление к той, которой располагают основные танки".

Однако в настоящий момент "Терминатор" представляет собой всего лишь концепцию. Только после его успешного испытания в боевых условиях мы сможет понять, насколько она успешна.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)


The National Interest, США
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
2097
№1
18.04.2018 14:32
Кто тут катил бочки на Рогозина? Между прочим - принятие на вооружение Терминаторов, в основном, лично его заслуга.
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