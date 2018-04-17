Дуэль британской субмарины с кремлевской подлодкой "Черная дыра"



Дизельная подводная лодка класса "Варшавянка".

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Дизельная подводная лодка класса "Варшавянка".Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

По данным из военно-морских источников, одна британская ударная субмарина вынуждена была недавно играть в кошки-мышки, поскольку ее преследовали российские подводные лодки и корабли.

В то время как Тереза Мэй на прошлой неделе решала вопрос о нанесении удара по Сирии, в глубине Средиземного моря, в восточной его части, разыгралась настоящая драма.

По имеющимся данным, подводная лодка Королевского военно-морского флота, вооруженная крылатыми ракетами преследовалась, по крайней мере, одной (а возможно, и двумя) российской подводной лодкой, которую западные эксперты называют "Черной дырой" за то, что она очень тихая.

Два российских фрегата и противолодочный самолет, судя по всему, также занимались поиском британской лодки в тот момент, когда она маневрировала и пыталась сделать так, чтобы намеченные на территории цели оказались в радиусе действия ее крылатых ракет "Томагавк". Эта субмарина класса "Эстьют" (Astute) в течение нескольких дней пыталась избежать обнаружения в ходе напряженного и опасного противостояния.

В последние годы российские и британские подводные лодки все активнее преследуют друг друга в Северной Атлантике, в Северном море и в Средиземном море, и напряженность повысилась. Однако многие считают, что их первая дуэль произошла в ходе подготовки к нанесению недавнего ракетного удара. Британская субмарина находилась под защитой американского военно-морского флота, разведывательный самолет которого P-8 в прошлую среду начал патрулировать район восточного Средиземноморья для обнаружения российских кораблей и подводных лодок. Самолет P-8 имеет на своем борту датчики для обнаружения кораблей, а также может быть оснащен ракетами, торпедами и минами.

Подводные лодки класса "Варшавянка", используемые для охоты на субмарины противника, располагаются на российской военно-морской Базе в сирийском Тартусе, и, по имеющимся данным, они и возглавляют подобную подводную охоту. Силовая установка "Варшавянки" состоит из двух дизельных генераторов и электродвигателя, который позволяет ей перемещаться под водой исключительно тихо. Кроме того, она имеет на вооружении торпеды, крылатые ракеты, а также противокорабельные ракеты.

"Две "Варшавянки" могут представлять собой значительную угрозу", - отметил Иэн Бэллентайн (Iain Ballantyne), автор книги "Смертельное ремесло" (The Deadly Trade), посвященной подводной войне. Британские субмарины имеют ограниченную огневую мощь. Судя по всему, они имеют на борту не больше 20 крылатых ракет "Томагавк", которые они способны запустить с расстояния 1600 километров (1000) миль из погруженного положения. Некоторые американские субмарины имеют в своем арсенале 154 крылатые ракеты.

Ник Чайлдз (Nick Childs), старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) считает, что в распоряжении Министерства обороны, вероятно, находится не более 100 крылатых ракет "Томагавк".

"Американцы в прошлом году запустили 59 крылатых ракет, когда они атаковали одну военно-воздушную базу (в Сирии) - это своего рода мерило, которое позволяет нам говорить о том, какой вклад, судя по всему, способно внести Соединенное Королевство".

Капитаны субмарин готовятся к тому, чтобы запускать небольшое количество ракет в ходе одного залпа и таким образом избежать обнаружения. "Чем дольше вы находитесь в определенном районе, тем больше вы выдаете данных о своей позиции, - отметил Чайлдз. - Это делает подводную лодку уязвимой".

В конечном итоге этот вопрос так и не стал актуальным - британская субмарина не приняла участия в ракетном ударе по Сирии.

Комментарии читателей

Брайан Крэнч (Brian Cranch)

Я один так думаю, что газета "Таймс" занимается такими вещами, которые у нее получаются хуже всего? Маленькая развлекательная история без какого-либо реального содержания, но с "цитатами" и мнением экспертов.

На этой подводной лодке могут размещаться не более 20 крылатых ракет, а всего у Министерства обороны их 100. Но в любом случае, не говорите об этом русским, потому что мы уже сообщили им перед загрузкой. Пустая болтовня.

Найджел Тэрнер (Nigel Turner)

Все это полная ерунда, наши военно-морские силы сократились до одной шлюпки с двумя гребцами и одним парнем с пневматическим ружьем.

Марк Хукэм (Mark Hookham), Тим Рипли (Tim Ripley)

The Times, Великобритания