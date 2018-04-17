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Минпромторг отчитался об увеличении экспорта российских самолетов и вертолетов

18.04.2018 Интерфакс-АВН 345 0
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Ударный вертолет Ми-28НЭ
Ударный вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник» (код НАТО — Havoc) ВВС Ирака.
Источник: foxtrotalpha.jalopnik.com

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия за год увеличила экспорт самолетов и вертолетов на $2 млрд, сообщили в Минпромторге РФ.

Согласно опубликованным в докладе Минпромторга данным, объем экспорта продукции российского авиапрома в 2017 году составил более $7,5 млрд, тогда как в 2016 году этот показатель составил около $5,2 млрд.

В докладе отмечается, что в 2017 году в России поставлено на экспорт 133 самолета и 213 вертолетов, а в 2016 - 136 самолетов и 169 вертолетов.

По данным министерства, в 2018 году планируется поставить заказчикам 135 самолетов и 234 вертолета.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ

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