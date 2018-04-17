Третий катамаран проекта 23370М войдет в состав ВМФ до конца 2018 года - Минобороны РФ



Многофункциональный модульный катер «СМК-2176» пр. 23370М на акватории Кольского залива Баренцева моря.

Источник: http://kampo.ru/ Многофункциональный модульный катер «СМК-2176» пр. 23370М на акватории Кольского залива Баренцева моря.Источник: http://kampo.ru/

Он будет базироваться на Камчатке

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Служба поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морского флота (ВМФ) в 2018 году пополнится очередным катером-катамараном проекта 23370М, он будет базироваться на Камчатке, сообщает во вторник российское военное ведомство.

"До конца 2018 года в состав ВМФ войдёт третий по счету модернизированный многофункциональный модульный катер-катамаран проекта 23370М", - сказано в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс-АВН".

Сейчас катер находится в постройке на подмосковном предприятии "КАМПО". "Планируется, что секции катера будут доставлены для окончательной сборки во Владивосток (Приморский край) в сентябре, после чего катер будет передислоцирован к постоянному месту базирования на Камчатку. Здесь он пройдёт все этапы испытаний и будет принят в состав Тихоокеанского флота", - говорится в пресс-релизе.

Катера данного проекта предназначены для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в пунктах базирования сил ВМФ и прибрежных районах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров.

В частности, это плавсредство может оснащаться широким спектром средств выполнения подводных работ, в том числе телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами "Марлин-350".

По данным Минобороны РФ, в рамках госконтракта первый многофункциональный модульный катер проекта 23370М - "СМК-2176" был построен на "КАМПО" в 2016 году и вошёл в состав Северного флота. В ноябре 2017 года второй катер этого проекта передан Тихоокеанскому флоту с местом постоянного базирования во Владивостоке.