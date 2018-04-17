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Трамп: России не удалось перехватить ни одной ракеты в Сирии

18.04.2018 Военное обозрение 414 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник: https://www.facebook.com/DonaldTrump

В ходе посещения штата Флорида президент США в очередной раз высказался о "сверхэффективном ракетном ударе" по объектам в Сирии. Рассказывая об атаке, Трамп заявил, что "Россия не смогла сбить ни одной ракеты". Из заявления президента США:

Они говорят, что сбили 40 ракет, 50, но на самом деле не было сбито ни одной ракеты. Их системы просто не сработали.

livejournal

Всё правильно - Россия ракеты и не перехватывала. Всё сделали сами сирийцы...

livejournal

Напомним, что в Минобороны РФ представили данные о том, что по крылатым ракетам, выпущенным американо-британо-французским трио, были применены 112 противоракет из различных зенитных ракетных комплексов, включая "Осу" и "Бук".

В главном оборонном ведомстве РФ отмечено, что в общей сложности из 103 выпущенных по объектам в САР ракет была перехвачена 71. При этом добавляется, что на самом деле американцы попросту лгут, когда говорят о том, что не собирались наносить ударов по сирийским военным аэродромам. По словам Игоря Конашенкова, ни один из сирийских аэродромов, оказавшихся в числе целей для ракет "коалиции", не получил сколько-нибудь серьёзных повреждений именно из-за того, что крылатые ракеты успешно перехватывались.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Сирия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь

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