Трамп: России не удалось перехватить ни одной ракеты в Сирии
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Дональд Трамп.
Источник: https://www.facebook.com/DonaldTrump
В ходе посещения штата Флорида президент США в очередной раз высказался о "сверхэффективном ракетном ударе" по объектам в Сирии. Рассказывая об атаке, Трамп заявил, что "Россия не смогла сбить ни одной ракеты". Из заявления президента США:
Они говорят, что сбили 40 ракет, 50, но на самом деле не было сбито ни одной ракеты. Их системы просто не сработали.
livejournal
Всё правильно - Россия ракеты и не перехватывала. Всё сделали сами сирийцы...
livejournal
Напомним, что в Минобороны РФ представили данные о том, что по крылатым ракетам, выпущенным американо-британо-французским трио, были применены 112 противоракет из различных зенитных ракетных комплексов, включая "Осу" и "Бук".
В главном оборонном ведомстве РФ отмечено, что в общей сложности из 103 выпущенных по объектам в САР ракет была перехвачена 71. При этом добавляется, что на самом деле американцы попросту лгут, когда говорят о том, что не собирались наносить ударов по сирийским военным аэродромам. По словам Игоря Конашенкова, ни один из сирийских аэродромов, оказавшихся в числе целей для ракет "коалиции", не получил сколько-нибудь серьёзных повреждений именно из-за того, что крылатые ракеты успешно перехватывались.
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17.04.2018
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