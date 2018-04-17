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Украинская армия отправит на натовский "танковый биатлон" пять Т-84

18.04.2018 Вестник Мордовии 319 0
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Фото: Генеральный штаб ВСУ

Пять основных боевых танков Т-84 получила украинская 14-ая механизированная бригада ВСУ. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. В настоящее время эта техника осваивается личным составом на одном из полигонов соединения.

Танки были закуплены вооруженными силами данного государства еще в начале нулевых. Правда, из 10 штук 4 машины были проданы в США. Оставшиеся использовались лишь на парадах и в учебных целях. Однако и такая не слишком напряженная эксплуатация закончилась тем, что эти Т-84 вышли из строя.

Долгое время они в ожидании капитального ремонта находились в Харькове, на территории расположенного здесь танкового завода. Полностью привести технику в порядок удалось только в текущем году.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

В настоящее время боевые машины готовятся к участию в натовском "танковом биатлоне" - международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018. В прошлом году украинцы, выступавшие на модернизированных Т-64БВ, заняли на этих соревнованиях предпоследнее место, опередив поляков на "Леопард-2А5".

Возможно, в этом году команде ВСУ удастся улучшить свой результат. Т-84 имеют довольно-таки неплохие характеристики. При весе в 50 т 1200-сильный двигатель способен разгонять танк до 70 км/ч.

По мнению военных экспертов, эти несколько машин, как и раньше, будут демонстрироваться лишь на мероприятиях такого рода, поскольку возможности производить серийно современную технику украинская военная промышленность почти лишилась.


Дмитрий Лемешко
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-84 Оплот
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Танковый биатлон

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