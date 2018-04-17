Украинская армия отправит на натовский "танковый биатлон" пять Т-84

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Пять основных боевых танков Т-84 получила украинская 14-ая механизированная бригада ВСУ. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. В настоящее время эта техника осваивается личным составом на одном из полигонов соединения.

Танки были закуплены вооруженными силами данного государства еще в начале нулевых. Правда, из 10 штук 4 машины были проданы в США. Оставшиеся использовались лишь на парадах и в учебных целях. Однако и такая не слишком напряженная эксплуатация закончилась тем, что эти Т-84 вышли из строя.

Долгое время они в ожидании капитального ремонта находились в Харькове, на территории расположенного здесь танкового завода. Полностью привести технику в порядок удалось только в текущем году.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

В настоящее время боевые машины готовятся к участию в натовском "танковом биатлоне" - международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018. В прошлом году украинцы, выступавшие на модернизированных Т-64БВ, заняли на этих соревнованиях предпоследнее место, опередив поляков на "Леопард-2А5".

Возможно, в этом году команде ВСУ удастся улучшить свой результат. Т-84 имеют довольно-таки неплохие характеристики. При весе в 50 т 1200-сильный двигатель способен разгонять танк до 70 км/ч.

По мнению военных экспертов, эти несколько машин, как и раньше, будут демонстрироваться лишь на мероприятиях такого рода, поскольку возможности производить серийно современную технику украинская военная промышленность почти лишилась.

Дмитрий Лемешко