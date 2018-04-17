Украинская армия отправит на натовский "танковый биатлон" пять Т-84
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Фото: Генеральный штаб ВСУ
Пять основных боевых танков Т-84 получила украинская 14-ая механизированная бригада ВСУ. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. В настоящее время эта техника осваивается личным составом на одном из полигонов соединения.
Танки были закуплены вооруженными силами данного государства еще в начале нулевых. Правда, из 10 штук 4 машины были проданы в США. Оставшиеся использовались лишь на парадах и в учебных целях. Однако и такая не слишком напряженная эксплуатация закончилась тем, что эти Т-84 вышли из строя.
Долгое время они в ожидании капитального ремонта находились в Харькове, на территории расположенного здесь танкового завода. Полностью привести технику в порядок удалось только в текущем году.
Фото: Генеральный штаб ВСУ
В настоящее время боевые машины готовятся к участию в натовском "танковом биатлоне" - международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018. В прошлом году украинцы, выступавшие на модернизированных Т-64БВ, заняли на этих соревнованиях предпоследнее место, опередив поляков на "Леопард-2А5".
Возможно, в этом году команде ВСУ удастся улучшить свой результат. Т-84 имеют довольно-таки неплохие характеристики. При весе в 50 т 1200-сильный двигатель способен разгонять танк до 70 км/ч.
По мнению военных экспертов, эти несколько машин, как и раньше, будут демонстрироваться лишь на мероприятиях такого рода, поскольку возможности производить серийно современную технику украинская военная промышленность почти лишилась.
Дмитрий Лемешко
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17.04.2018
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