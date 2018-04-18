Пешком ходите! Россия прекращает перевозки техники НАТО "Русланами"
|
|
Российская авиакомпания "Волга-Днепр" известила командование НАТО о прекращении предоставления услуг по перевозке сил и средств Альянса самолетами Ан-124 "Руслан". Это решение было принято еще до ракетного обстрела Сирии 14 апреля силами США, Великобритании и Франции, передает bmpd со ссылкой на блог Дианы Михайловой
http://maxpark.com/account
Решение авиакомпании прекратить авиаперевозки в интересах НАТО по контракту SALIS может быть связано с санкциями США.
По информации телеграмм-канала "Милитарист", в 2017 году только ВВС Франции закупили 225 лётных часов у "Волги-Днепра", тогда как у "Авиалиний Антонова" было закуплено только 75 часов.
С выходом "Волги-Днепра" из программы по обеспечению грузоперевозок Альянса, вся нагрузка ляжет на самолеты "Авиалиний Антонова". Однако, полностью обеспечить все нужды НАТО украинский перевозчик вряд ли сможет.
Ранее отмечалась тенденция постоянного снижения количества летных часов украинских "Русланов" на фоне роста этого показателя у "Волги-Днепра", начиная с 2010 года.
Данная информация подтверждается и французской стороной. Ряд изданий пятой республики пишет, что российская группа компаний (ГК) "Волга-Днепр" объявила западным партнерам, что с 1 января будущего года перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на транспортных самолетах Ан-124-100 "Руслан". По данным “Коммерсанта”, "Волга-Днепр" действительно не намерена продлевать соответствующий контракт с французской стороной на 2019 год — из-за санкционной политики западных стран в отношении ряда российских компаний.
|
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.03.2018 История разрушения авиастроительной промышленности Украины. Мнение А. Вовнянко
12.12.2017 Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова (Часть 2)
06.12.2017 Тяга на большие деньги
20.07.2017 Россия не планирует возобновлять производство "Русланов"
20.07.2017 ГП "Антонов" опровергает информацию об отделении "Авиалиний Антонова"
19.07.2017 "Авиалинии Антонова" отделяют от ГП "Антонов"
13.06.2017 Хронология пикирующего ГП «Антонов»
24.11.2016 Русско-украинский извоз для НАТО
|
gvinpin
394
|
№1
18.04.2018 06:43
Цитата, q
2017 году только ВВС Франции закупили 225 лётных часов у "Волги-Днепра", тогда как у "Авиалиний Антонова" было закуплено только 75 часов
Только хохлам в радость. Ответные санкции не должны лишать компании заработка.
|
+2Сообщить модератору
|
Воин3D
1618
|
№2
18.04.2018 13:00
Цитата, gvinpin сообщ. №1
Только хохлам в радость. Ответные санкции не должны лишать компании заработка.Ну-да, ну-да...чечевичная похлебка важнее первородства.
|
+1Сообщить модератору