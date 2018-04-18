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Надия, теперь и летающая. Украина испытывает первый вертолёт собственного производства

18.04.2018 Военное обозрение 794 2
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В Запорожье совершила свой первый полет винтокрылая машина украинского производства "Надежда", передает РИА Новости.

https://kp.ua

По данным пресс-службы предприятия "Мотор Сич", "Летательный аппарат МСБ-2 "Надежда" является модернизированной версией Ми-2". Вертолет, примерно, на 70 процентов состоит из композитных материалов.

Как отметили в компании, в течение года машина будет проходить испытания.

Впервые "Надежду" презентовали в августе прошлого года. Вертолет предназначен для "патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов и других целей".

Напомним, ПАО "Мотор Сич" – украинская компания, специализирующаяся на производстве авиационных двигателей и газотурбинных установок. Продукция предприятия эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120-ти странах мира.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ми-2
Компании
Мотор Сич

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
AU
gvinpin
394
№1
18.04.2018 06:52
Цитата, q
мониторинга трубопроводов и газопроводов

Оптимистично очень. Может и невостребованным оказался.
+2
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RU
VK
934
№2
18.04.2018 08:47
Цитата, gvinpin сообщ. №1
Оптимистично очень. Может и невостребованным оказался.

более чем оптимистично. Мониторить на вертушке дорого. Особенно в век БЛА. Ну на малом самолёте и то дешевле будет раза в 2-3.

ЗЫ А вообще ветер в паруса Мотор Сич. Пусть у них дела идут хорошо. Я больше чем уверен, что образованных людей оболванить крайне тяжело и эффект будет не устойчивый. А поэтому все эти заводы - островок здравомыслия в бурном море шизофрении.
Только деградировавшее мышление и образование может воспринимать националистическую риторику и доверчиво внимать зомбовещанию. Люди, которые могут воспринимать логику, анализ, доказательства, даже если сорвутся на эмоции - всегда смогут вернуться к реальности. А если мозги, как коленка, то это путь в чисто религиозный фанатизм. Ничем не лучше исламского фундаментализма.
И у нас есть желающие насаждать такой уровень восприятия мира. Этому надо настойчиво противостоять.
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