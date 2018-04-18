Надия, теперь и летающая. Украина испытывает первый вертолёт собственного производства

VK 934

№2 18.04.2018 08:47 gvinpin сообщ. №1 Цитата, Оптимистично очень. Может и невостребованным оказался.

более чем оптимистично. Мониторить на вертушке дорого. Особенно в век БЛА. Ну на малом самолёте и то дешевле будет раза в 2-3.



ЗЫ А вообще ветер в паруса Мотор Сич. Пусть у них дела идут хорошо. Я больше чем уверен, что образованных людей оболванить крайне тяжело и эффект будет не устойчивый. А поэтому все эти заводы - островок здравомыслия в бурном море шизофрении.

Только деградировавшее мышление и образование может воспринимать националистическую риторику и доверчиво внимать зомбовещанию. Люди, которые могут воспринимать логику, анализ, доказательства, даже если сорвутся на эмоции - всегда смогут вернуться к реальности. А если мозги, как коленка, то это путь в чисто религиозный фанатизм. Ничем не лучше исламского фундаментализма.

И у нас есть желающие насаждать такой уровень восприятия мира. Этому надо настойчиво противостоять. более чем оптимистично. Мониторить на вертушке дорого. Особенно в век БЛА. Ну на малом самолёте и то дешевле будет раза в 2-3.ЗЫ А вообще ветер в паруса Мотор Сич. Пусть у них дела идут хорошо. Я больше чем уверен, что образованных людей оболванить крайне тяжело и эффект будет не устойчивый. А поэтому все эти заводы - островок здравомыслия в бурном море шизофрении.Только деградировавшее мышление и образование может воспринимать националистическую риторику и доверчиво внимать зомбовещанию. Люди, которые могут воспринимать логику, анализ, доказательства, даже если сорвутся на эмоции - всегда смогут вернуться к реальности. А если мозги, как коленка, то это путь в чисто религиозный фанатизм. Ничем не лучше исламского фундаментализма.И у нас есть желающие насаждать такой уровень восприятия мира. Этому надо настойчиво противостоять.