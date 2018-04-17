Лишение свободы и штраф. В Якутии осуждён виновный в крушении военного Ил-18

В Якутии приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в пользу Минобороны гражданин Ахметов, виновный в крушении военного транспортного самолета Ил-18, передает РИА Новости.

Олег Нагорный/russianplanes.net

Согласно приговору гарнизонного суда, "19 декабря 2016 года обвиняемый – руководитель полетами аэродрома Тикси офицер Ахмедов – дал указание экипажу воздушного судна Ил-18 на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов", в результате чего военный самолет "столкнулся с землей и разрушился".

Крушение повлекло за собой гибель одного офицера. Еще 37 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

Наказание Ахмедову назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого гарнизонный военный суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора гарнизона и взыскал с Ахмедова в пользу Министерства обороны Российской Федерации 23 528 764 рубля 59 копеек в счет утраченного Ил-18,

говорится в релизе Якутского гарнизонного военного суда.