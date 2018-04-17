Списали окончательно. Авианосец USS "Enterprise" деактивирован

Американская компания Huntington Ingalls Industries заявила, что её подразделение по судостроению Newport News завершило деактивацию авианосца USS "Enterprise" (CVN 65), сообщает "korabli.eu" со ссылкой на пресс-службу компании

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В рамках сложного процесса, который был начат в 2013 году, более 1000 судостроителей выгрузили восемь ядерных реакторов авианосца, деактивировали его двигательные установки, а также подготовили корпус для последней буксировки.

Работы судоверфью по деактивации авианосца были завершены еще в декабря прошлого года, хотя сертификация документов была завершена недавно.

Отмечается, что авианосец пока будет находиться в Ньюпорт-Ньюсе, где будет проведена его подготовка для хранения в районе Хэмптон-Роудс (в устье Чесапикского залива), пока план утилизации не будет определен ВМС США.

Напомним, что авианосец был введен в эксплуатацию 25 ноября 1961 года, а 03 февраля 2017 года состоялась первая в истории американского флота церемония списания атомного авианесущего корабля.