Списали окончательно. Авианосец USS "Enterprise" деактивирован
|
|
Американская компания Huntington Ingalls Industries заявила, что её подразделение по судостроению Newport News завершило деактивацию авианосца USS "Enterprise" (CVN 65), сообщает "korabli.eu" со ссылкой на пресс-службу компании
http://www.korabli.eu
В рамках сложного процесса, который был начат в 2013 году, более 1000 судостроителей выгрузили восемь ядерных реакторов авианосца, деактивировали его двигательные установки, а также подготовили корпус для последней буксировки.
Работы судоверфью по деактивации авианосца были завершены еще в декабря прошлого года, хотя сертификация документов была завершена недавно.
Отмечается, что авианосец пока будет находиться в Ньюпорт-Ньюсе, где будет проведена его подготовка для хранения в районе Хэмптон-Роудс (в устье Чесапикского залива), пока план утилизации не будет определен ВМС США.
Напомним, что авианосец был введен в эксплуатацию 25 ноября 1961 года, а 03 февраля 2017 года состоялась первая в истории американского флота церемония списания атомного авианесущего корабля.
|
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.12.2017 Подводные камни нового поколения
17.10.2017 "Кузнецов" "Вашингтону" не товарищ
11.09.2017 Huntington Ingalls Industries получила 2,8 млрд. долл. на капремонт авианосца CVN-73 "Джордж Вашингтон"
30.08.2017 Huntington Ingalls Industries начала строительство авианосца CVN-80 "Энтерпрайз"
25.07.2017 ВМС США приняли на вооружение авианосец CVN-78 "Джеральд Р.Форд"
19.04.2017 «Хантингтон ингаллс индастриз» завершила заводские испытания авианосца CVN-78 «Джеральд Р.Форд»
31.01.2017 Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
28.11.2016 WiB: Победа Трампа — хорошие новости для ВПК США?