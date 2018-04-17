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Списали окончательно. Авианосец USS "Enterprise" деактивирован

18.04.2018 Военное обозрение 430 0
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Американская компания Huntington Ingalls Industries заявила, что её подразделение по судостроению Newport News завершило деактивацию авианосца USS "Enterprise" (CVN 65), сообщает "korabli.eu" со ссылкой на пресс-службу компании

http://www.korabli.eu

В рамках сложного процесса, который был начат в 2013 году, более 1000 судостроителей выгрузили восемь ядерных реакторов авианосца, деактивировали его двигательные установки, а также подготовили корпус для последней буксировки.

Работы судоверфью по деактивации авианосца были завершены еще в декабря прошлого года, хотя сертификация документов была завершена недавно.

Отмечается, что авианосец пока будет находиться в Ньюпорт-Ньюсе, где будет проведена его подготовка для хранения в районе Хэмптон-Роудс (в устье Чесапикского залива), пока план утилизации не будет определен ВМС США.

Напомним, что авианосец был введен в эксплуатацию 25 ноября 1961 года, а 03 февраля 2017 года состоялась первая в истории американского флота церемония списания атомного авианесущего корабля.
17.04.2018
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Авианосец
Ядерный щит

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