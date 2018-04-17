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В США назвали новые литоральные корабли "плавучей кучей мусора"

18.04.2018 Военное обозрение 407 0
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Американские военные признали провал программы прибрежных боевых кораблей LCS (Littoral Combat Ship), пишет Task & Purpose со ссылкой на данные Морского института ВМС США.

http://army-news.ru

В отчете института отмечается, что "в 2018 году моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль".

Издание напоминает, что в 2014 году из-за сомнений в эффективности новейших кораблей ВМС сократили заказ на них, а уже полученные корабли находятся сегодня на техническом обслуживании.

Военно-морской флот просто признал, что прибрежный боевой корабль представляет собой плавучую кучу мусора,

цитирует авторов публикации Лента.ру.

Среди проблем программы ресурс отмечает также "дефицит элементов боевой системы (в особенности радаров), ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие систем, позволяющих снизить ущерб в случае поражения двигательной установки корабля".

Линейка кораблей LCS включает два класса кораблей – Freedom и Independence. Первый представляет собой быстроходный монокорпусный корабль, разработанный Lockheed Martin. Второй – тримаран (трехкорпусный корабль) от компании General Dynamics. С 2006 года на воду спущено 11 таких кораблей.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1

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