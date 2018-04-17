Во Вьетнаме модернизируют советские Т-54/55

На бронетанковом ремонтом заводе Z 153 Минобороны Вьетнама проводятся работы по модернизации танков Т-54 и Т-55, сообщает bmpd.

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В настоящее время во Вьетнаме находятся около 1200 таких танков.

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"Несмотря на недавний заказ в России 64 новых Т-90С/СК, модернизированные Т-54/55 в ближайшей перспективе составят основу бронетанкового парка страны. Вариант модернизации под обозначением T-54M3 был разработан уже достаточно давно совместно с Израилем, который поставил образец 105-мм орудия М-68 для замены 100-мм пушки Д-10Т2С, метеорологические датчики, современный телескопический прицел с ИК-каналом, комплекты дополнительного композитного и динамического бронирования", – говорится в материале.

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Однако позднее, отмечает ресурс, от танкового орудия М-68 пришлось отказаться из-за его дороговизны. Тем не менее, машины стали оснащаться дополнительным ограждением, минимизирующим кумулятивный эффект, а электронные компоненты танка были защищены специальными модулями.