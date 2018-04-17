Вооруженные силы Италии приняли на вооружение новые мишени Mirach-40
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Беспилотная мишень M-40 (Mirach-40).
Источник: Twitter
ЦАМТО, 17 апреля. Вооруженные силы Италии 16 апреля объявили о принятии на вооружение новой беспилотной мишени M-40 (Mirach-40), разработанной группой Leonardo.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, последняя версия из семейства беспилотных мишеней Mirach была официально принята на вооружение после завершения комплексных испытаний на полигоне Сальто-ди-Куирра (о.Сардиния).
Мишень предназначена для имитации воздушных угроз и может использоваться для подготовки личного состава ВВС, ВМС и СВ применению зенитных ракетных комплексов, а также ракет класса "воздух-воздух", включая "Стингер", "Астер" и "Аспид".
M-40 будет применяться, наряду с ранее разработанными и поставленными группой Leonardo по контрактам с ВС Италии мишенями M-100 и М-105.
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17.04.2018
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