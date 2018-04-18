Завершены государственные стендовые испытания двигателя АЛ-41Ф-1 производства ПАО "ОДК-УМПО"

isakas 29

№3 18.04.2018 12:33 №1 Поддержу вашу мысль фактическим материалом. У меня сохранилась статья из "Независимого военного обозрения" №46, 2004, которая называется "Авиационный двигатель пятого поколения будет создан к 2010 году". Приведу вам цитату:

"В настоящее время на ФГУП ММПП "Салют" разработана и подготовлена к государственным испытаниям модификация 31Ф М.

В хорошем заделе находится следующая модификация - АЛ-31ФМ2.

Ведутся экспериментальные и проектные работы по модификации М3 и двигателю 5-го поколения." и далее

"Как я уже говорил, в основу работы заложен принцип последовательной модернизации двигателя АЛ-31Ф."



Обращаю внимание, что это 2004 год, т.е. 14 лет назад. Была проделана большая работа, чтобы двигатель пятого поколения появился как можно позднее. Если присовокупить к этому сроки изготовления атомных ракетоносцев -10 лет, бездарно спроектированного умельцами Невского ПКБ десантного корабля "Иван Грен" со сроками изготовления -14 лет, отказ от готовых ракетных систем рс-26 и "Баргузин", то умелая рука рынка творит чудеса. Вспоминаются слова "А можно ли починить карету в три дня? - Можно,

"А за неделю?" - трудно, но если очень надо, то можно".