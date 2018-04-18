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Завершены государственные стендовые испытания двигателя АЛ-41Ф-1 производства ПАО "ОДК-УМПО"

18.04.2018 ЦАМТО 802 4
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АЛ-41Ф1 (Изделие 117)
Авиационный высокотемпературный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1 («Изделие 117») с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги «первого этапа» для истребителя пятого поколения ПАК ФА на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2011. (Doomych).
Источник: http://supercoolpics.com/

ЦАМТО, 17 апреля. В Москве прошло итоговое заседание Государственной комиссии по двигателю АЛ-41Ф-1 с торжественным вручением ПАО "ОДК-УМПО" (входит в АО "ОДК") акта о завершении Государственных стендовых испытаний опытного двигателя.

Церемония прошла в московском филиале предприятия – опытно-конструкторском бюро им. А.Люльки.

Председатель Государственной комиссии полковник В.Брусков передал генеральному конструктору-директору ОКБ им. А.Люльки Е.Марчукову документ, свидетельствующий об окончании важнейшего этапа в разработке данного двигателя.

Завершены 14-летние опытно-конструкторские работы. АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Первый испытательный полет ПАК ФА с АЛ-41Ф-1 состоялся 29 января 2010 года.

В настоящее время ПАО "ОДК-УМПО" ведет работу над двигателем второго этапа. 5 декабря 2017 г. самолет с двигателем второго этапа впервые поднялся в небо, полет прошел в штатном режиме. При создании перспективного двигателя применены новейшие технологии и материалы, использование которых позволило достичь технических требований, предъявляемых к силовой установке пятого поколения, сообщает пресс-служба ПАО "ОДК-УМПО".
17.04.2018
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Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
ОДК УК
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Vadim Martinov
128
№1
18.04.2018 11:21
Двигатель АЛ-41 создавался в СССР под программу МИГ 1.42 спустя 35 лет его наконец завершили.
Всё неплохо, но сенсацией тут и не пахнет.
Жаль что РД-43 так и не получил путевку в жизнь.
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RU
Павел 1978
9634
№2
18.04.2018 11:34
работа идёт, только странно почему не АЛ-41Ф1С
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RU
isakas
29
№3
18.04.2018 12:33
№1 Поддержу вашу мысль фактическим материалом. У меня сохранилась статья из "Независимого военного обозрения" №46, 2004, которая называется "Авиационный двигатель пятого поколения будет создан к 2010 году". Приведу вам цитату:
   "В настоящее время на ФГУП ММПП "Салют" разработана и подготовлена к государственным испытаниям модификация 31Ф М.
    В хорошем заделе находится следующая модификация - АЛ-31ФМ2.
    Ведутся экспериментальные и проектные работы по модификации М3 и двигателю 5-го поколения."  и далее
  "Как я уже говорил, в основу работы заложен принцип последовательной модернизации двигателя АЛ-31Ф."

   Обращаю внимание, что это 2004 год, т.е. 14 лет назад. Была проделана большая работа, чтобы двигатель пятого поколения появился как можно позднее. Если присовокупить к этому сроки изготовления атомных ракетоносцев -10 лет,  бездарно спроектированного умельцами Невского ПКБ десантного корабля "Иван Грен" со сроками изготовления -14 лет, отказ от готовых ракетных систем рс-26 и "Баргузин", то умелая рука рынка творит чудеса. Вспоминаются слова "А можно ли починить карету в три дня? - Можно,
"А за неделю?"  - трудно, но если очень надо, то можно".
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IS
forumow
4673
№4
18.04.2018 12:53
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №1
Двигатель АЛ-41 создавался в СССР под программу МИГ 1.42 спустя 35 лет его наконец завершили.
АЛ-41Ф ("20") для 1.42 и АЛ-41Ф-1 ("117") - это две БА-А-АЛЬШИЕ разницы...
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
почему не АЛ-41Ф1С
Это вариант для Су-35, отличается системой управления. Надо полагать давно готов, т.к. и самолёт уже официально на вооружении с прошлого года.
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