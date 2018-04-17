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ВВС Венесуэлы планируют провести инспекцию парка истребителей Су-30МК2 для определения объемов капремонта

18.04.2018 ЦАМТО 334 0
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Истребитель Су-30МК2
Истребитель Су-30МК2 ВВС Венесуэлы.
Источник: www.airliners.net

ЦАМТО, 17 апреля. Военно-воздушные силы Венесуэлы планируют провести инспекцию имеющегося парка многоцелевых истребителей Су-30МК2 для определения объемов капремонта и возможной модернизации.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на краткое заявление венесуэльских ВВС в Twitter, в начале апреля Венесуэлу посетила российская техническая комиссия, с представителями которой провели совещание специалисты службы военной авиационной электроники (Servicio de Electronica de la Aviacion Militar). Венесуэльскую сторону на переговорах возглавлял директор Департамента материально-технического обеспечения ВВС Венесуэлы генерал-лейтенант Карлос Лусио Сисо Брисеньо.

В сообщении для СМИ нет какой-либо конкретики о том, что обсуждалось на встрече, а также каких-либо данных о масштабах запланированной инспекции и последующего капремонта.

Как известно, ВВС Венесуэлы получили 24 истребителя Су-30МК2 в 2006-2008 гг. С момента прибытия первых самолетов в страну в разное время сообщалось о намерении приобрести дополнительно 12 самолетов, которое на сегодняшний день не реализовано.

В сентябре 2015 года Су-30МК2 с б.н. AMBV-0460 потерпел крушение, в результате которого погибли два члена экипажа. После потери самолета министр обороны генерал-полковник Владимир Падрино Лопес сообщил о поручении президента Николаса Мадуро восполнить потерю, а также увеличить парк Су-30МК2 на 12 дополнительных машин. В октябре 2015 года об этом заявил и сам Н.Мадуро.

Переговоры с "Рособоронэкспортом" начались тогда же, в октябре 2015 года, и в конце месяца министр обороны Падрино Лопес объявил о выделенных на продление срока эксплуатации истребителей Су-30МК2 средствах в размере 480 млн. долл. (прим. ЦАМТО: очевидно, имеется в виду "модернизация и капитальный ремонт в середине срока эксплуатации" по западной терминологии).

Переговоры с "Рособоронэкспортом" продолжились, и в марте 2016 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук заявил, что "мы завершили соответствующие переговоры и представили предложение клиенту. Мы ждем реакции от венесуэльской стороны". С тех пор никакой дополнительной информации от какой-либо из сторон не поступало.
17.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Венесуэла
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
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